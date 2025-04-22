Zihinsel Muhasebe Nedir? Parayı Çarçur Etmemize Neden Olan O Gizli Düşünce Hataları
Kredi kartı ekstresi gelince ağlayan ama indirime giren ayakkabıyı saniyesinde alan kim? 🤯 Cevabın sen olduğunu düşünüyorsan: Tebrikler! Muhtemelen zihinsel muhasebe tuzağına düştün.
Peki nedir bu zihinsel muhasebe? Neden aynı paraya bazen krallar gibi davranırken bazen bonkörlüğün dibine vuruyoruz?
Hadi gel, parayla olan ilginç ilişkimize birlikte bakalım.
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Zihinsel muhasebe, aslında hepimizin günlük hayatta fark etmeden yaptığı bir şey.
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Bu durumun en klasik örneği, beklenmedik para.
Bir diğer yaygın tuzak: Taksitli harcamalar.
İşin eğlence boyutu da var tabii.
Market alışverişlerinde bile bu işliyor.
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Kampanyalar ise resmen zihinsel muhasebenin oyun parkı.
Duygusal harcamalar?
Şimdi diyeceksin ki, o zaman hiç mi kategori yapmayalım?
Peki bu tuzaktan nasıl kurtuluruz?
Bir diğer yöntem de parayı tek bir havuz gibi görmek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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