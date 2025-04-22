Zihinsel Muhasebe Nedir? Parayı Çarçur Etmemize Neden Olan O Gizli Düşünce Hataları

Diyelim ki eline bir yerden 5.000 TL geçti. Çoğu insan bu parayı 'zaten ekstradan geldi' diye düşünür ve hop, direkt tüketime yönelir. Yeni bir mont, dışarıda pahalı bir yemek ya da bir hevesle alınmış ama hiç giyilmeyen o kıyafet... Çünkü zihnimiz bu parayı ihtiyaç değil, keyif kategorisine koymuştur. Halbuki o para da tıpkı maaş gibi ihtiyaçlara gidebilecek bir kaynak. Ama işte zihinsel muhasebe devreye giriyor.