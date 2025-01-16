Zevkin Doruklarına Ulaşın: Cinsellikte Herkesin Bahsettiği 11 Bölge
Zevkin Doruklarına Ulaşın: Cinsellikte Herkesin Bahsettiği 11 Bölge
Uzmanlara göre zihin ve beden sağlığını korumak için sağlıklı ve canlı bir cinsel yaşam şart. Ancak cinsellik denilince akla penis ve vajinadan çok daha fazlasının gelmesi gerekli. Diğer adıyla erojen olarak bilinen bu bölgeler, ön sevişmede yeni şeyler denemek ve partnerinizle birlikte farklı keşifler yapmak için mükemmel bir başlangıç olabilir. Yani zevkin doruklarına ulaşmak için yalnızca G bölgesine odaklanmamak gerek!
O halde insan vücudunda herkesin daha yakından tanıması gereken erojen bölgelere gelin birlikte bakalım!
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1. Dudaklar
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2. Göğüsler
3. Boyun ve köprücük kemiği
4. Kulaklar
5. Kafatası
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6. Ön kol ve koltuk altı
7. Göbek deliği
8. Kalça ve uyluklar
9. Bilekler ve eller
10. Ayaklar
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11. Diz kapağı
Kaç tane erojen bölgemiz var?
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Başta ki falso, dudak değil dudak kenarı öpülmeli haz orada 🫦
Monica'ya sorun bence.