Zevkin Doruklarına Ulaşın: Cinsellikte Herkesin Bahsettiği 11 Bölge

Uzmanlara göre zihin ve beden sağlığını korumak için sağlıklı ve canlı bir cinsel yaşam şart. Ancak cinsellik denilince akla penis ve vajinadan çok daha fazlasının gelmesi gerekli. Diğer adıyla erojen olarak bilinen bu bölgeler, ön sevişmede yeni şeyler denemek ve partnerinizle birlikte farklı keşifler yapmak için mükemmel bir başlangıç olabilir. Yani zevkin doruklarına ulaşmak için yalnızca G bölgesine odaklanmamak gerek!

O halde insan vücudunda herkesin daha yakından tanıması gereken erojen bölgelere gelin birlikte bakalım!