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Zengin Gibi Düşünmeyi Öğreten 13 Basit Alışkanlık

etiket Zengin Gibi Düşünmeyi Öğreten 13 Basit Alışkanlık

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 17:06

Zenginlik sanılanın aksine, ilk önce banka hesaplarıyla değil düşünce yapısıyla başlar. Çünkü finansal açıdan başarılı olan insanların birçoğu diğerlerine kıyasla daha farklı bir zihniyete sahiptir. Siz de bu tür basit alışkanlıklar sayesinde finansal konumunuzu değiştirmeye hazırsanız doğru yerdesiniz. İşte zengin gibi düşünmenizi ve finansal gücü elinize almanızı sağlayacak basit alışkanlıklar!

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1. Finansal hedefler belirlemek.

Finansal hedef belirlemek, zengin düşünmenin ilk adımıdır ve bu hedefin ne kadar büyük veya küçük olduğu çok önemli değildir. Önemli olan belirlenen hedefe gitmek için yola koyulmak ve gerekirse ara hedeflerle kendini motive etmektir. Örneğin; '1 yılda 100.000 TL biriktirmiş olacağım' ya da '3 ayda bir yatırım yapacağım' gibi bir hedef belirleyerek başarıya giden yolu daha da netleştirebilirsiniz.

2. Önce kendine yatırım yapmak.

Elde edilen gelirleri harcamadan önce mantıklı karar vermek gerekir. Elbette ödemelerin ilk adımını fatura ve kira gibi sabit giderler oluşturur. Ancak ardından kalan kısmın da tamamen harcanabilir meblağ olarak görülmemesi gerekir. Her ay kazancınızdan belirli bir yüzdelik dilimi yatırım veya birikim yapmaya ayırarak, zenginlerin temel stratejilerinden birini uygulamaya başlayabilirsiniz.

3. Öğrenmeye açık olmak.

Zenginler finansal anlamda ömür boyu kendilerini geliştirmeyi tercih ederler. Çünkü piyasaları ancak bu şekilde takip edebilir ve zenginliklerini sürdürebilirler. Finansal okuryazarlığı artıran kitaplar, çeşitli seminerler ve finansal haber platformları kendinizi yepyeni bilgilerle donatmanıza yardımcı olur. Bilgiye yatırım, eşi benzeri olmayan bir yatırımdır ve zenginliğe giden yolda büyük önem taşır.

4. Pasif gelir kaynaklarından faydalanmak.

Para, sadece çalışarak değil pasif yollardan da kazanılır. Kira gelirleri, telif hakları veya çeşitli yatırımlar pasif gelir elde etmenin en etkin yollarından biridir. Bu tür kaynakları ne kadar çeşitlendirirseniz para kazanma hızını da o kadar artırır ve finansal risklerden kendinizi korumuş olursunuz.

5. İhtiyaç ve istek arasında denge kurmak.

Bilinçsiz harcama alışkanlığı, zenginliğin önündeki en büyük engeldir. Arkasında ise daha iyi bir yaşama sahip olma ve lüks arzusu gibi tuzaklar yatar. Elbette daha rahat bir hayat istemekte herhangi bir sorun bulunmaz. Ancak önceliklerinizi bu isteklere göre belirlerseniz, maddi kaynakları da hızla eritmiş veya yeterince iyi biriktirememiş olursunuz. Bu nedenle ihtiyaç ve istekler arasında denge kurmak, finansal kararlar alırken ise bu dengeyi göz ardı etmemek çok önemlidir.

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6. Network kurmaya odaklanmak.

Zengin insanların güçlü bağlantıları, diğer bir deyişle network çevreleri vardır. Yeni yatırım fırsatları, fikir alışverişleri, piyasa haberleri ve daha pek çok konuda aldıkları kararlarda bu sosyal çevrenin stratejik etkisi büyüktür. Siz de networkinge odaklanarak finansal anlamda size yardımcı olacak bir ağa sahip olabilir ve gelecek finans hamlelerini daha mantıklı şekilde planlayabilirsiniz.

7. Zamanı paradan daha değerli görmek.

Zenginler için en değerli şey, para değil zamandır. Çünkü zamanın boşa geçmesinin aslında maddi açıdan bir karşılığı vardır. Zamanı daha verimli kullanmak, hem daha iyi bir yaşamı teşvik eder hem de maddi kaynakları daha iyi değerlendirecek yeni yollar bulmak anlamına gelir. Siz de zamanın parasal karşılığı olduğunu fark ederek adımlarınızı buna göre atabilir ve hedeflerinize daha hızlı ilerleyebilirsiniz.

8. Yatırım yapmaktan korkmamak.

Para parayı çeker ve bunu herkes bilir. Bu nedenle zenginler, parayı banka hesaplarında işlemeden bırakmak yerine, bir miktarıyla yatırım yapmayı tercih ederler. Bu yatırım emtia, döviz, kripto para veya gayrimenkul gibi çeşitli enstrümanlar üzerinden gerçekleşebilir. Hatta portföy çeşitliliği piyasa risklerinden korumak adına ciddi önem taşır. Siz de portföyünüzü genişletmeye odaklanarak yatırım yapma bilincini yavaş yavaş geliştirebilirsiniz.

9. Grafik okumayı öğrenmek.

Elbette tüm yatırımlar bir anlamda risklidir ve her yatırım doğru yatırım olmayabilir. Bu tür kararlar alırken duygularla hareket etmek yerine gerçek verilere dayalı bilgiye odaklanmak gerekir. Zengin insanlar bunun farkındadır ve kendilerini yatırım yaptıkları piyasa anlamında geliştirmişlerdir. Bu nedenle herhangi bir hamle yapmadan önce temel grafik okuma ve analiz yöntemlerini öğrenmeniz gerekir. Bu size piyasa hareketlerini öngörme şansı sunar.

10. Bütçelemeyi öğrenmek.

Zengin insanların ustalaştığı konulardan bir diğeri de bütçelemedir. Bütçeleme, aylık veya 3,6,12 aylık dönemler özelinde yapılabilir. Düzenli bütçeleme alışkanlığı, en çok neye para harcadığını ve parayı nasıl daha verimli kullanacağını anlamak adına büyük önem taşır. Bütçeleme konusunda deneyim kazanarak, paranın kontrolünü elinize alabilir ve zenginler gibi verimli bir harcama sistemi geliştirebilirsiniz.

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11. Hatalardan ders almak.

Zenginler de finansal açıdan hatalar yapar. Ancak çoğu durumda ek yatırım araçları veya birikim hesapları olduğundan bu hatalardan sanılan kadar kötü etkilenmezler. Ayrıca hatalarından ders çıkararak sonraki hamleleri buna göre planlarlar. Bu nedenle herhangi bir finansal hata yaptığınızda notlar almanız ve deneyime odaklanmanız, hatayı tekrarlamanızı önler. Hatta kimi zaman, hatalar fazlasıyla geliştirici olabilir ve sizi daha büyük yatırım facialarından koruyan ikazlar gibi çalışabilir.

12. Uzun vadeli planlar yapmak.

Zenginler, günlük kazançlar yerine uzun vadeli planlar yapar. Bu nedenle piyasalardaki anlık heyecanlara kapılmaz ve daha sakin hareket ederler. Dolayısıyla herhangi bir yatırım yaparken veya finansal karar alırken, büyük resmi görerek hareket etmeniz gerekir. Bu sizi, genel geçer heyecanlardan koruyarak daha mantıklı ilerlemeye teşvik eder ve uzun vadede çok daha fazla kazanmanızı sağlar.

13. Kredi kartını bilinçli kullanmak.

Kredi kartları yaşamı kolaylaştıran alternatif ödeme araçlarıdır. Ancak çoğu kullanıcı, bilinçsiz harcamalar yaptığından kredi kartı borç yükü altında ezilir. Onlardan biri olmamak için kredi kartını zenginler gibi kullanmak gerekir. Örneğin; harcanan paranın cepten çıktığını unutmamak ve borçlanmak yerine kredi kartı avantajlarına odaklanmak, bilinçlenmenin ilk adımıdır. Sistemli bir kredi kartı kullanım bilinci geliştirerek bu yöntemden fazlasıyla kar sağlayabilir, çeşitli harcamaları daha kolay ödeyebilirsiniz.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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