Zengin Gibi Düşünmeyi Öğreten 13 Basit Alışkanlık

Zenginler için en değerli şey, para değil zamandır. Çünkü zamanın boşa geçmesinin aslında maddi açıdan bir karşılığı vardır. Zamanı daha verimli kullanmak, hem daha iyi bir yaşamı teşvik eder hem de maddi kaynakları daha iyi değerlendirecek yeni yollar bulmak anlamına gelir. Siz de zamanın parasal karşılığı olduğunu fark ederek adımlarınızı buna göre atabilir ve hedeflerinize daha hızlı ilerleyebilirsiniz.