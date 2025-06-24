Zengin Gibi Düşünmeyi Öğreten 13 Basit Alışkanlık
Zenginlik sanılanın aksine, ilk önce banka hesaplarıyla değil düşünce yapısıyla başlar. Çünkü finansal açıdan başarılı olan insanların birçoğu diğerlerine kıyasla daha farklı bir zihniyete sahiptir. Siz de bu tür basit alışkanlıklar sayesinde finansal konumunuzu değiştirmeye hazırsanız doğru yerdesiniz. İşte zengin gibi düşünmenizi ve finansal gücü elinize almanızı sağlayacak basit alışkanlıklar!
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1. Finansal hedefler belirlemek.
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2. Önce kendine yatırım yapmak.
3. Öğrenmeye açık olmak.
4. Pasif gelir kaynaklarından faydalanmak.
5. İhtiyaç ve istek arasında denge kurmak.
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6. Network kurmaya odaklanmak.
7. Zamanı paradan daha değerli görmek.
8. Yatırım yapmaktan korkmamak.
9. Grafik okumayı öğrenmek.
10. Bütçelemeyi öğrenmek.
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11. Hatalardan ders almak.
12. Uzun vadeli planlar yapmak.
13. Kredi kartını bilinçli kullanmak.
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