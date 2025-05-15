Zaman Değeri Nedir? Paranın Bugünkü ve Gelecekteki Değeri Aynı mı?

Bu parayla ister yemek yersin, ister alışveriş yaparsın, istersen de kenara koyarsın. Peki biri sana dese ki “Bu parayı bugün alma, 1 yıl sonra 1000 TL olarak vereceğim.” Ne yaparsın? Biraz düşün.

İlk refleksin “Yok ya, şimdi ver” olabilir. Çünkü içten içe biliyorsun ki 1 yıl sonra alacağın 1000 TL, bugünkü 1000 TL ile aynı olmayacak. İşte bu içgüdüsel farkındalık, ekonomide “paranın zaman değeri” dediğimiz kavramın ta kendisi.