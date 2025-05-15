Zaman Değeri Nedir? Paranın Bugünkü ve Gelecekteki Değeri Aynı mı?
Bir düşün: Elinde 100 TL var. Bugün mü harcarsın, yoksa 5 yıl sonra mı? Bunu sadece sabırsızlıkla açıklamak kolay olurdu ama işin içinde çok daha matematiksel, çok daha ekonomik bir gerçek var: Zamanın Paraya Etkisi. Evet, paranın da bir zaman değeri var. Peki, bu ne demek?
Hemen başlayalım. 👇
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Haydi en temel soruyla başlayalım: Bugün eline 1000 TL geçti diyelim.
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Paranın da zamanı var; çünkü her şey değişiyor, o da boş durmuyor.
Enflasyon dediğin şey, paranın gizli düşmanı.
Zaman = Para lafı sadece atasözü değil, bildiğin ekonomik gerçek.
Gelecekte alacağın para, kulağa hoş gelir ama… acaba o zaman ne alabilirsin?
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"Şimdi mi alayım, sonra mı?" sorusu tam olarak zaman değeridir.
Zaman değeri sadece yatırımcıların değil, hepimizin işi.
Şimdi harca, sonra düşün mü? Yoksa bugünü değerlendir, yarına bırak mı?
Zaman geçiyor, para durmuyor. Ya sen onunla birlikte ilerlersin… ya da geride kalırsın.
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