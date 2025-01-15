Zahide Yetiş'teki Cinsel Görüntü Olayı Ne? Mehmet ve Sabriye Çifti Olayı Nedir?
Zahide Yetiş'teki Cinsel Görüntü Olayı Ne? Mehmet ve Sabriye Çifti Olayı Nedir?
Mehmet A isimli erkek, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına katıldı. Eşinin İstanbul'a gittiğini ve orada kendisini aldattığını iddia eden Mehmet'e eşi Sabriye olduğu iddia edilen cinsel görüntü izleten Zahide Yetiş kısa sürede tepkilerin odağına oturdu. Peki olayın detayları neler?
Zahide Yetiş'teki cinsel görüntü olayı ne araştırdık!
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Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının son bölümüne cinsel görüntü damga vurdu.
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Zahide Yetiş'teki cinsel görüntü olayı nedir?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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