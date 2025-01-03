Yüzyıllardır Cevabı Bulanamayan "O" Soruya Cevap Arıyoruz! İnsanlar Neden Aldatır?

Bazı kişiler ise anlık bir hevesle aldatabilir. Yani önüne böyle bir imkan çıktığında aldatmayı kendine hak görebilir. Dışarıda tek başına eğlendiği bir gece ya da iş seyahatindeyken ortaya çıkabilecek bu durumlara karşı koyamaz ve aldatabilir. Sonradan çok pişman olsa da anlık hevesine uyarak partnerini aldatması görülebilir bir davranış.