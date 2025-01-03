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Yüzyıllardır Cevabı Bulanamayan "O" Soruya Cevap Arıyoruz! İnsanlar Neden Aldatır?

etiket Yüzyıllardır Cevabı Bulanamayan "O" Soruya Cevap Arıyoruz! İnsanlar Neden Aldatır?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 23:46

Aldatmak, insanlığın en başından beri merak edilen konulardan biri olmuştur. Herkesin merak ettiği soru ise insanların neden aldattığı. Aldatmanın birçok nedeni var elbette, bu nedenlere birlikte bakalım mı?

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Aldatmanın en bilinen nedeni elbette duygusal olarak tatmin olamamak!

Bir ilişkide yeterince duygusal destek alamayan kişi duygusal ihtiyaçlarını başkalarından karşılamaya çalışabilir. Özellikle bu duruma uzun ilişkilerde rastlamak mümkün. Uzun ya da kısa fark etmeksizin sevgi ve ilgi eksikliği olan ilişkilerde partnerler, bu boşluğu başkalarında doldurmaya çalışabilir.

Fiziksel tatminsizlik ise aldatmanın bir başka nedeni.

İlişkilerde fiziksel ihtiyaçlar da en az duygusal ihtiyaçlar kadar önemli. Zamanla fiziksel çekimin azalması muhtemel. Böyle durumlarda aldatma davranışı sıklıkla görülüyor. Bir ilişkideyken cinsel ihtiyaçları karşılanmayan partnerler bu ihtiyaçlarını karşılamak için partnerlerini aldatabiliyor.

Aldatmak her zaman bir ihtiyacın karşılanmamasından kaynaklanmıyor.

İlişki içindeyken partnerler bazen monotonluktan kaçmak için de aldatabiliyorlar. Özellikle uzun bir ilişkiden söz ediyorsak bu çok daha fazla yaşanabiliyor. Böyle ilişkiler rutine bağladığı için partnerler sıkılıp başka arayışlara girebiliyorlar. Sürekli aynı aktiviteler, aynı konuşmalar oldukça bazıları bu durumdan sıkılarak kaçmak istiyor ve partnerini aldatabiliyor.

Bağlılık korkusu aldatmanın önemli nedenlerinden biri.

Bazı insanlar için bağlanmak zor. Sorumluluk almaktan ve bağlı kalmaktan korkanlar için ilişki zor olabilir. Bağlanma korkusu yaşayan partner kendini ilişki içinde kapana kısılmış hissedebilir. Böyleleri bir ilişkiye başlasa bile bağlanma sorunları aldatmayı beraberinde getirebilir. Hele ilişki ciddi bir boyuta taşınıyorsa o zaman bağlanma sorunları artabilir ve aldatma davranışı daha çok görülebilir.

Aldatma, bazen partnerden intikam almanın bir yolu olarak görülebilir.

Her ilişkide birçok hayal kırıklığı yaşanabiliyor. Ama ihanet görülen ilişkilerde hayal kırıklığı elbette çok daha fazla oluyor. Böyle durumlarda ihanete uğrayan partner yaşadıklarının aynısını yaşatmak için partnerini aldatabilir. İntikam ya da yaşanılan ihanetin acısını çıkarmak için aldatmak da görülebilen bir durumdur.

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Kendini değerli hissetmek isteyenler de aldatabiliyor.

Kendine güveni düşen ya da daha değerli hissetmek isteyenlerin aldatması görülebilen bir davranış. Kendini yetersiz hisseden kişi aldatmaya meyilli olabiliyor. Bu yetersizliği partnerini aldatarak telafi etmeye çalışan diğer partner bu yolla özgüvenini artırmaya çalışıyor. Başka biri tarafından istenme duygusu bu aldatma davranışının nedeni.

Bazen aldatmak sadece anlık bir heves olabilir.

Bazı kişiler ise anlık bir hevesle aldatabilir. Yani önüne böyle bir imkan çıktığında aldatmayı kendine hak görebilir. Dışarıda tek başına eğlendiği bir gece ya da iş seyahatindeyken ortaya çıkabilecek bu durumlara karşı koyamaz ve aldatabilir. Sonradan çok pişman olsa da anlık hevesine uyarak partnerini aldatması görülebilir bir davranış.

İlişki bitmiş olsa da bunu ilan edemeyen partnerler de aldatabilir.

Artık ilişki bitmiş olsa bile partnerler bunu kabul etmiyor ve zorla ilişkiyi sürdürüyorsa bu aldatmayı beraberinde getirebilir. Aradaki duygusal, fiziksel bağlar zayıfladıysa o zaman ilişkiyi sürdürmek anlamlı olmasa da partnerler ilişkiyi sürdürmeyi tercih edebilir. Ama böyle durumlarda arada bağ iyice azaldığı hatta koptuğu için aldatmanın olması muhtemel.

Bazı insanlar hayatta hep önce kendilerini düşünür.

Bencil diyebileceğimiz bu kişiler ilişkilerinde de bencildir. Bu sebeple aldatma davranışı sergileyebilirler. Hatta ilişkide aldatmayı bir alışkanlık haline bile getirebilirler. Bu aldatma davranışı sadece bencillikle ilişkilendirilemez elbette ama aldatma bencillikle genelde bir arada bulunabilir.

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buffythevampireslayer
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