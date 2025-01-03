Yüzyıllardır Cevabı Bulanamayan "O" Soruya Cevap Arıyoruz! İnsanlar Neden Aldatır?
Yüzyıllardır Cevabı Bulanamayan "O" Soruya Cevap Arıyoruz! İnsanlar Neden Aldatır?
Aldatmak, insanlığın en başından beri merak edilen konulardan biri olmuştur. Herkesin merak ettiği soru ise insanların neden aldattığı. Aldatmanın birçok nedeni var elbette, bu nedenlere birlikte bakalım mı?
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Aldatmanın en bilinen nedeni elbette duygusal olarak tatmin olamamak!
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Fiziksel tatminsizlik ise aldatmanın bir başka nedeni.
Aldatmak her zaman bir ihtiyacın karşılanmamasından kaynaklanmıyor.
Bağlılık korkusu aldatmanın önemli nedenlerinden biri.
Aldatma, bazen partnerden intikam almanın bir yolu olarak görülebilir.
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Kendini değerli hissetmek isteyenler de aldatabiliyor.
Bazen aldatmak sadece anlık bir heves olabilir.
İlişki bitmiş olsa da bunu ilan edemeyen partnerler de aldatabilir.
Bazı insanlar hayatta hep önce kendilerini düşünür.
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