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Yüz Tipine Göre Serenay Sarıkaya'dan Yüzde Kaç Daha Güzelsin?

Yüz Tipine Göre Serenay Sarıkaya'dan Yüzde Kaç Daha Güzelsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.04.2024 - 12:02

Yüz tipine göre Serenay Sarıkaya'dan daha mı güzelsin?

Haydi testeee!

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1. Yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş şeklini de seç.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Peki burnun?

5. Kulak şeklini seç desek...

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6. Şimdi de dudak şeklini seç.

7. Göz rengini de seçer misin?

8. Son olarak ten rengini de seçer misin?

Sen Serenay Sarıkaya'dan %5 daha güzelsin!

Sen Serenay Sarıkaya'dan %20 daha güzelsin!

Sen Serenay Sarıkaya'dan %15 daha güzelsin!

Sen Serenay Sarıkaya'dan %55 daha güzelsin!

Sen Serenay Sarıkaya'dan %75 daha güzelsin!

Sen Serenay Sarıkaya'dan %95 daha güzelsin!

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