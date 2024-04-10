Yüz Tipine Göre Serenay Sarıkaya'dan Yüzde Kaç Daha Güzelsin?
Yüz Tipine Göre Serenay Sarıkaya'dan Yüzde Kaç Daha Güzelsin?
Yüz tipine göre Serenay Sarıkaya'dan daha mı güzelsin?
Haydi testeee!
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1. Yüz şeklini seçer misin?
2. Kaş şeklini de seç.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Peki burnun?
5. Kulak şeklini seç desek...
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6. Şimdi de dudak şeklini seç.
7. Göz rengini de seçer misin?
8. Son olarak ten rengini de seçer misin?
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