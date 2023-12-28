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Yurt Yemeğinden Çıkan Ne Olduğu Anlaşılamayan Et Parçası Mide Bulandırdı

Yurt Yemeğinden Çıkan Ne Olduğu Anlaşılamayan Et Parçası Mide Bulandırdı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:00

Son dönemlerde farklı skandallar ile gündeme gelen yurtların yemekleri de en büyük tartışma konularından bir tanesi. Bu kez de bir yurdun yemeğinden çıkan ve ne olduğu anlaşılamayan et parçası tartışmalara neden oldu.

Yurtta kalmak zorunda kalan öğrencilerin en büyük imtihanlarından biri de şüphesiz yemek.

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Yurtta kalan bir öğrenci de yemeğinden çıkan ve ne olduğu tartışmalı bu et parçasını paylaşarak isyan etti.

Yurtta kalan bir öğrenci de yemeğinden çıkan ve ne olduğu tartışmalı bu et parçasını paylaşarak isyan etti.
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Yalnız öğrenciler değil, gören herkes iştah kapatmakla kalmayıp mide bulandıran bu görüntü karşısında sessizliğini koruyamadı.

Yalnız öğrenciler değil, gören herkes iştah kapatmakla kalmayıp mide bulandıran bu görüntü karşısında sessizliğini koruyamadı.
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Bu parçanın hangi hayvanın hangi kısmı olduğu da çözülemedi.

Bu parçanın hangi hayvanın hangi kısmı olduğu da çözülemedi.
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Yalnızca görünce dahi midemiz altüst oldu.

Yalnızca görünce dahi midemiz altüst oldu.
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Ve elbette izahı olmayan şeylerin yine mizahı yapıldı.

Ve elbette izahı olmayan şeylerin yine mizahı yapıldı.
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Bazılarının halden anlamazlığı ise en az bu manzara kadar kötüydü.

Bazılarının halden anlamazlığı ise en az bu manzara kadar kötüydü.
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En azından bir kullanıcının tahmini vardı. Umuyoruz ki öyledir.

En azından bir kullanıcının tahmini vardı. Umuyoruz ki öyledir.
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Biz bunu görünce bu hale düştük, peki yemek zorunda kalan öğrenciler ne yapsın?

Biz bunu görünce bu hale düştük, peki yemek zorunda kalan öğrenciler ne yapsın?
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Size de soralım. Sizce bu ne?

Size de soralım. Sizce bu ne?
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Ve hakikaten öğrencilerimize bunlar reva mı?

Ve hakikaten öğrencilerimize bunlar reva mı?
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