Yurt Yemeğinden Çıkan Ne Olduğu Anlaşılamayan Et Parçası Mide Bulandırdı
Yurt Yemeğinden Çıkan Ne Olduğu Anlaşılamayan Et Parçası Mide Bulandırdı
Son dönemlerde farklı skandallar ile gündeme gelen yurtların yemekleri de en büyük tartışma konularından bir tanesi. Bu kez de bir yurdun yemeğinden çıkan ve ne olduğu anlaşılamayan et parçası tartışmalara neden oldu.
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Yurtta kalan bir öğrenci de yemeğinden çıkan ve ne olduğu tartışmalı bu et parçasını paylaşarak isyan etti.
Yalnız öğrenciler değil, gören herkes iştah kapatmakla kalmayıp mide bulandıran bu görüntü karşısında sessizliğini koruyamadı.
Bu parçanın hangi hayvanın hangi kısmı olduğu da çözülemedi.
Yalnızca görünce dahi midemiz altüst oldu.
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Ve elbette izahı olmayan şeylerin yine mizahı yapıldı.
Bazılarının halden anlamazlığı ise en az bu manzara kadar kötüydü.
En azından bir kullanıcının tahmini vardı. Umuyoruz ki öyledir.
Biz bunu görünce bu hale düştük, peki yemek zorunda kalan öğrenciler ne yapsın?
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Size de soralım. Sizce bu ne?
Ve hakikaten öğrencilerimize bunlar reva mı?
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