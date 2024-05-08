Yurt Dışında İnsanların Pahalı Olduğu İçin Almadıklarını Söyledikleri Yiyecekler Sizi Dumur Edecek

Dışarıda yemek yemek artık ne kadar lüks bir hale gelmiş olsa da market ve pazar fiyatlarının da aşağı kalır yanı yok. Yurt dışında yaşayan insanlar da artık pahalı olduğunu düşündükleri bazı ürünleri almaktan vazgeçmiş.

Peki bu ürünler ne kadar ki?