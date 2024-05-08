Yurt Dışında İnsanların Pahalı Olduğu İçin Almadıklarını Söyledikleri Yiyecekler Sizi Dumur Edecek
Yurt Dışında İnsanların Pahalı Olduğu İçin Almadıklarını Söyledikleri Yiyecekler Sizi Dumur Edecek
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
Son yıllarda artık cebimizi yakmayan bir ürün kalmadı herhalde diye düşünüyoruz. Dışarıda yemekten tutun da market fiyatlarına, akaryakıt, kira fiyatlarına artık her alanda yeni bir 'masraf' doğuyor. Yurt dışında insanların artık pahalı olduğu için almayı tercih etmedikleri ürünler ise sizi biraz üzebilir.
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Market rafları arasında keyifli keyifli dolaştığımız günler artık uzakta kaldı değil mi?
1. "Cipsler kesinlikle shrinkflasyon örneği. 'Parti boy' cipsler artık 7 dolardan pahalı ve çok daha az cips var."
2. "Kahvaltılık gevrekler. Kim 8 dolar verir ki?"
3. "Kesinlikle fast food. Eskiden 5 dolara yediğimiz menüler şimdi neredeyse 20 dolar."
4. "Genel olarak dışarıda yemek lüks oldu. Kalite ve hizmetteki düşüş, bir de servis ücreti eklenince yalnızca özel günlerde dışarıda yiyebiliriz."
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5. "Sinema salonlarındaki yiyecekler artık çok çok pahalı."
6. "Kanat. Eskiden 50 cent gibi bir fiyata her yerde bulabilirdiniz. Artık 2 dolar gibi bir fiyatı var."
7. "Dışarıda kahve almak. Eğer hediye çekim olmasaydı kesinlikle evde yapmayı tercih ederdim."
8. "Enginar. Pandemiden önce 1.50 dolara alıyordum. Daha sonra 2.50 dolar oldu. Şimdilerdeyse yaklaşık 4 dolara alıyorum."
9. "Geçen günlerde 1.25 dolara sadece bir tane portakal alabildim."
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10. "Hızlı ve sağlıklı bir öğün için 6 dolara salata alıyordum. Artık 13 dolardan satılıyor."
11. "Steakler..."
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