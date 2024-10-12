Yurt Dışında Çalışsan Ne Kadar Maaş Alırdın?

Sen, deneyimli ve güçlü bir lider olarak yurt dışında yüksek maaşlar kazanma potansiyeline sahipsin! Yönetim pozisyonlarında, uluslararası şirketlerde veya büyük projelerde yer alarak yıllık 100.000 $ ve üzeri bir maaş kazanabilirsin. Tabii ki bu gideceğin ülkeye göre değişir ama aylık ortalama 7 ile 10 bin dolar arasında kazanabilirsin!