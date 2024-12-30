Yurt Dışına Kaçan Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı
Yurt Dışına Kaçan Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de aralarında olduğu yasa dışı bahis operasyonunda adı çıkan ancak operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına kaçan ve Gürcistan’da olduğu iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.
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Soruşturmanın şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz ise adresinde bulunamamıştı. Eski futbolcunun, operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktığı belirtilmişti.
Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Karadeniz'in Gürcistan'da olduğu belirtiliyor.
Batuhan Karadeniz, yapılan operasyonda adı geçmesiyle ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada “Ben kimseyi yasadışı bahise teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler” demişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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