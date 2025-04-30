Ünlü gazeteci Verda Özer moderatörlüğünde, Türkiye'nin “yüreğiyle yarışan” sporcularından biriyle daha tanışmaya hazır mısınız?Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Ülker iş birliğiyle hazırlanan 'Yüreğiyle Yarışanlar' video serisinin dördüncü bölümünde, görme engeline rağmen hız kesmeden koşan, rekorlar kıran ve kalpleri fetheden Serkan Yıldırım’ın sıra dışı yolculuğunu izliyoruz.Tebriz’de doğan Serkan, küçük yaşlardan itibaren spora tutkuyla bağlıydı. Gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle zamanla görme yetisini kaybetse de, bu onun hızını kesmedi. Atletizme gönül verdiği ilk andan itibaren hep birinci olmanın hayalini kurdu ve o hayalini Türkiye için gerçekleştirdi.Türkiye adına yarışma kararıyla başlayan yeni yolculuğu, dünya şampiyonlukları ve rekorlarla taçlandı. 400 metrede dünya rekoru kırarak Türkiye’ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandıran Serkan, engelleri yalnızca pistte değil, hayatın her alanında aşarak gerçek bir ilham kaynağına dönüştü.Verda Özer’in yönelttiği etkileyici sorular eşliğinde; ait hissettiği ülke için nasıl savaştığını, nasıl pes etmediğini ve başarının arkasındaki gücü Serkan’ın kendi ağzından dinleyeceksiniz.#işbirliği
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