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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.01.2024 - 20:01

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
twitter.com

2. Tarkan mı yapmış çörekleri?

2. Tarkan mı yapmış çörekleri?
twitter.com

3. Türkiye'de sıradan bir yılbaşı:

3. Türkiye'de sıradan bir yılbaşı:
twitter.com

4. Bu tatlılığı sadece bizde bulabilirsiniz.😍

4. Bu tatlılığı sadece bizde bulabilirsiniz.😍
twitter.com

5. Koku burnuma geldi bile.

5. Koku burnuma geldi bile.
twitter.com
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6. Merdivene razıyız.

7. 😂😂😂

7. 😂😂😂
twitter.com

8. Mürsel'e Mürsel'den çok benzeyen biri:

9. Amca seni nerede bulabilirim?

9. Amca seni nerede bulabilirim?
twitter.com

10. Acil kombin yapılsın.

10. Acil kombin yapılsın.
twitter.com
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11. Haftaya görüşmek üzere.👋

11. Haftaya görüşmek üzere.👋

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