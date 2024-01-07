Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Tarkan mı yapmış çörekleri?
3. Türkiye'de sıradan bir yılbaşı:
4. Bu tatlılığı sadece bizde bulabilirsiniz.😍
5. Koku burnuma geldi bile.
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6. Merdivene razıyız.
7. 😂😂😂
8. Mürsel'e Mürsel'den çok benzeyen biri:
9. Amca seni nerede bulabilirim?
10. Acil kombin yapılsın.
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11. Haftaya görüşmek üzere.👋
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