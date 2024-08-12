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Yunanistan’da Orman Yangını Kabusu: Hastaneler Tahliye Edildi

Yunanistan’da Orman Yangını Kabusu: Hastaneler Tahliye Edildi

Yunanistan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 10:19

Komşu Yunanistan’da yaşanan orman yangınları sebebiyle başkent Atina’ya yakın köyler ve bazı yerleşim yerleri tahliye edilmek zorunda kaldı. Yer yer 25 metreyi bulan alevler sebebiyle iki hastanenin de tahliye edildiği öğrenildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yangınlar sebebiyle tatilini yarıda keserek oluşturulan kriz masasının başına geçti.

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Kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en sıcak yaz aylarını geçiren Yunanistan’da yaşanan orman yangını hızla yayıldı.

Kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en sıcak yaz aylarını geçiren Yunanistan’da yaşanan orman yangını hızla yayıldı.

Başken Atina’nın yakınlarında bulunan köy ve kasabalarda yaşayanlar tahliye edilmek zorunda kaldı.

Başken Atina’nın yakınlarında bulunan köy ve kasabalarda yaşayanlar tahliye edilmek zorunda kaldı.

Ayrıca tahliye edilen alanlarda 2 hastanenin de bulunduğu açıklandı.

Ayrıca tahliye edilen alanlarda 2 hastanenin de bulunduğu açıklandı.

Yunanistan’da yangınlar dün öğlenden sonra başlamış ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı.

Yunanistan’da yangınlar dün öğlenden sonra başlamış ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı.

Yunanistan'da yaşanan orman yangınından görüntüler 👇

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