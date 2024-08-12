Yunanistan’da Orman Yangını Kabusu: Hastaneler Tahliye Edildi

Komşu Yunanistan’da yaşanan orman yangınları sebebiyle başkent Atina’ya yakın köyler ve bazı yerleşim yerleri tahliye edilmek zorunda kaldı. Yer yer 25 metreyi bulan alevler sebebiyle iki hastanenin de tahliye edildiği öğrenildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yangınlar sebebiyle tatilini yarıda keserek oluşturulan kriz masasının başına geçti.