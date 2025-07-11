Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Şirketler Nakit Akışını Nasıl Yönetiyor?
Enflasyonun ve ekonomik belirsizliğin maksimum seviyede olduğu dönemlerde, şirketlerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için sağlam bir nakit akış yönetimine ihtiyacı olur. Çünkü böyle dönemlerde maliyetler hızlı artar, tahsilat süreleri çok daha fazla önem kazanır ve ödeme çözümleri yalnızca bir finansal araç olmaktan çıkarak stratejik bir yönetim aracı haline gelir. Gelin, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin nakit akışını güçlendirmek için başvurabileceği çözümlere birlikte bakalım.
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Nakit akışını önceliklendirmek şart.
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Hızlı ve güvenli tahsilat süreçleri ekstra önemli.
Ödeme çeşitliliğini artırmak rekabet avantajı sağlar.
Finansal süreçleri dijitalleştirmek verimliliğe katkı sağlar.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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