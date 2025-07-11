Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Şirketler Nakit Akışını Nasıl Yönetiyor?

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde şirket sürdürülebilirliği, nakit akışının etkin yönetimine bağlıdır. Bu nedenle gelir ve gider dengesinin korunması her zamankinden çok daha kritik bir öneme sahip olur. Enflasyonun yüksek seyrettiği ve maliyetlerin öngörülemeyen şekilde arttığı bir ortamda, likidite yönetimi şirketlerin operasyonlarını doğrudan etkileyebilir. Ayrıca nakit girişlerinin düzenli ve zamanında sağlanması sadece günlük operasyonları değil; yatırım kararları, stok yönetimi ve büyüme planları gibi genel hedefler üzerinde de olumlu etki yapabilir.

Nitekim şirketlerin önceliği güçlü ve öngörülebilir bir nakit akışı sistemi kurmak olmalıdır. Günümüzde dijital olarak kontrol edilen yenilikçi sistemler, bu nakit akışının iyileştirilmesine en yardımcı araçlardır.