Yöneticilik Tarzın Ne? Alfa mı Beta mı Yoksa Sigma mısın?

Beta liderler, destekleyici ve rehberlik eden liderlerdir. Ekip ruhuna ve iş birliğine önem verirler, yani senin gibi! Sen çalışanlarını dinliyor, fikirlerini ve geri bildirimlerini çok önemsiyorsun. Kaliteli ve tutarlı bir performans bekliyor ve buna göre onları yönlendiriyorsun. Senin için ekip ruhu ve uzlaşma oldukça önemli. Genellikle onlarla samimi ve dostça bir ilişki kurduğun için de çok seviliyorsun!