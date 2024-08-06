Yöneticilik Tarzın Ne? Alfa mı Beta mı Yoksa Sigma mısın?
Yöneticilik Tarzın Ne? Alfa mı Beta mı Yoksa Sigma mısın?
Sen bize yöneticilik şeklini ve iş anlayışını anlat, biz de sana yöneticilik tarzının ne olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlayalım!
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1. Ekibinle nasıl iletişim kuruyorsun?
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2. Genellikle nasıl karar veriyorsun?
3. Hata yapmaktan korkuyor musun?
4. Çalışanlarından nasıl bir performans bekliyorsun?
5. Peki liderlik tarzını nasıl tanımlarsın?
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