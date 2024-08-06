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Yöneticilik Tarzın Ne? Alfa mı Beta mı Yoksa Sigma mısın?

etiket Yöneticilik Tarzın Ne? Alfa mı Beta mı Yoksa Sigma mısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 17:01

Sen bize yöneticilik şeklini ve iş anlayışını anlat, biz de sana yöneticilik tarzının ne olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlayalım!

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1. Ekibinle nasıl iletişim kuruyorsun?

2. Genellikle nasıl karar veriyorsun?

3. Hata yapmaktan korkuyor musun?

4. Çalışanlarından nasıl bir performans bekliyorsun?

5. Peki liderlik tarzını nasıl tanımlarsın?

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6. Çalışanlarınla nasıl bir ilişki kurabilirsin?

7. Çalışanlarınla çatışma yaşadığında ne yaparsın?

8. İş hayatındaki en büyük başarın ne?

Sen kesinlikle alfasın!

Alfa liderler, doğal bir otoriteye ve karizmaya sahip olan, güçlü ve kararlı liderlerdir, tıpkı senin gibi! Sen de onlar gibi hızlı ve net karar verme yeteneğine sahipsin ve risk almaktan çekinmiyorsun. Ekibinden en yüksek performansı ve en iyi sonucu bekliyorsun. Özellikle hedef belirleme konusunda üstüne yok! Teşvikler sunarak aslında çalışanlarını da motive ediyorsun ama işi de bir kenara bırakmıyorsun!

Sen kesinlikle betasın!

Beta liderler, destekleyici ve rehberlik eden liderlerdir. Ekip ruhuna ve iş birliğine önem verirler, yani senin gibi! Sen çalışanlarını dinliyor, fikirlerini ve geri bildirimlerini çok önemsiyorsun. Kaliteli ve tutarlı bir performans bekliyor ve buna göre onları yönlendiriyorsun. Senin için ekip ruhu ve uzlaşma oldukça önemli. Genellikle onlarla samimi ve dostça bir ilişki kurduğun için de çok seviliyorsun!

Sen kesinlikle sigmasın!

Sigma liderler, bağımsız ve ilham verici liderlerdir. Kendi sezgilerine ve kararlarına güvenirler, tıpkı senin gibi! Sen risk almaktan çekinmiyorsun ve tüm statükoya meydan okumaya hazırsın. Herkesin bireysel olarak kişisel gelişimine ve başarısına odaklanıyorsun. Aslında sen çalışanlarının yöneticisi değil mentörüsün!

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