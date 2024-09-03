Yöneticilik Anlayışın Kaçıncı Yüzyıla Ait?

Senin liderliğin bilimsel yöntemlere dayanıyor! İşlerin bilimsel yöntemlerle analiz ediyor ve çalışanların verimliliğinin artırılmasına odaklanıyorsun. Senin için lider, bir makine gibi çalışan bir organizasyonu yönetir ve sistem bu şekilde işler. 20. yüzyılın başında oldukça yaygın olan bu anlayış hala sende devam ediyor!