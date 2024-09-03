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Yöneticilik Anlayışın Kaçıncı Yüzyıla Ait?

etiket Yöneticilik Anlayışın Kaçıncı Yüzyıla Ait?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 17:01

Sen bize nasıl yöneticilik yaptığını anlat, biz de sana yöneticilik anlayışının kaçıncı yüzyıldan kaldığını söyleyelim. Hazırsan hadi teste!

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1. Şirketin beklenmedik bir krizle karşılaşıyor. CEO adayı olarak önceliğin ne olur?

2. Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesiyle ilgili riskli bir karar alman gerekiyor. Bu durumda ne yaparsın?

3. Çalışanlarının motivasyonunu nasıl yüksek tutuyorsun?

4. Bir çalışanının performansı beklenenin altında. Bu durumda nasıl bir yol izlersin?

5. Bir kriz durumunda şirketinin imajını nasıl korursun?

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6. Etik değerlere ne kadar önem veriyorsun?

7. Senin için başarılı bir lider olmak için en önemli özellik nedir?

8. Stresli bir ortamla nasıl başa çıkarsın?

9. Takım çalışmasına ne kadar önem veriyorsun?

20. yüzyıl!

Senin liderliğin bilimsel yöntemlere dayanıyor! İşlerin bilimsel yöntemlerle analiz ediyor ve çalışanların verimliliğinin artırılmasına odaklanıyorsun. Senin için lider, bir makine gibi çalışan bir organizasyonu yönetir ve sistem bu şekilde işler. 20. yüzyılın başında oldukça yaygın olan bu anlayış hala sende devam ediyor!

21. yüzyıl!

Senin liderlik anlayışın 21. yüzyılda oldukça popüler olan transformasyonel liderliğe oldukça yakın! Sen çalışanları motive ederek, onlara ilham vererek ve organizasyonu geleceğe taşıyan bir liderlik anlayışı ile hareket ediyorsun. Senin için ideal lider, vizyoner bir lider olarak görülür ve çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarır.

19. yüzyıl!

Senin liderlik anlayışın 19. yüzyılda oldukça yaygın olan liderlik anlayışına çok yakın. Liderin doğuştan gelen yeteneklerinin ve üstün özelliklerinin ön plana çıktığı bu anlayışla hareket ediyorsun. Senin için ideal lider, tek başına karar alır. Sen de o liderler gibi takipçilerinin de bu kararlara körü körüne uymasını bekliyorsun.

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