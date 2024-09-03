Yöneticilik Anlayışın Kaçıncı Yüzyıla Ait?
Yöneticilik Anlayışın Kaçıncı Yüzyıla Ait?
Sen bize nasıl yöneticilik yaptığını anlat, biz de sana yöneticilik anlayışının kaçıncı yüzyıldan kaldığını söyleyelim. Hazırsan hadi teste!
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1. Şirketin beklenmedik bir krizle karşılaşıyor. CEO adayı olarak önceliğin ne olur?
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2. Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesiyle ilgili riskli bir karar alman gerekiyor. Bu durumda ne yaparsın?
3. Çalışanlarının motivasyonunu nasıl yüksek tutuyorsun?
4. Bir çalışanının performansı beklenenin altında. Bu durumda nasıl bir yol izlersin?
5. Bir kriz durumunda şirketinin imajını nasıl korursun?
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