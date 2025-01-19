Yöneticiler İçin Yeni Çağın Altın Kuralı: “Empati Liderliği” Nedir?

İçine girdiğimiz çağda her şeyde olduğu gibi yöneticilik kavramında da değişiklikler yaşandı. Artık eskinin katı kurallarının yerine daha insan odaklı ve duygusal zeka temelli bir yaklaşım var: empati liderliği!

Kişinin kendini başkasının yerine koyma yetisi olarak bilinen empati, günümüz iş dünyasının en yeni trendi. Ama gelip geçici bir yenilik olmaktan çok, gelecekte başarı yakalamak için gereksinim duyulan kritik özelliklerden biri gibi gözüküyor. Peki empati liderliği tam olarak ne anlama geliyor ve iş hayatında neden bu kadar önem taşıyor? İşte geleceğin yöneticisi olmak isteyen herkesin uygulaması gereken bu altın kural hakkında bilinmesi gerekenler! 💪