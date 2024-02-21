Yöneticiler Buraya: ‘Kritik Anlarda Kime Dönüşüyorsun?
Yöneticiler Buraya: ‘Kritik Anlarda Kime Dönüşüyorsun?
Kritik anlarda yaptıkların senin kim olduğunu gösterir. Peki sen aslında kimsin?
Öğrenmek istiyorsan bu test tam senlik.
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1. Hadi başlayalım. Kendini nasıl biri olarak tanımlarsın?
2. Diyelim ki senden daha alt kademede çalışan birinden işi daha verimli hale getirecek bir fikir çıktı. Ne yaparsın?
3. Seninle birlikte çalışan bir arkadaşının motivasyonu son zamanlarda biraz düşük. Ne yapacaksın?
4. Diyelim ki iş yerinde beklenmedik bir kriz çıktı. Ne yapacaksın?
5. Genel olarak çalıştığın insanlar tarafından sevilen biri misin?
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6. Peki sevilip sevilmemek senin için gerçekten önemli mi?
7. Son olarak yeni bir projeye başlıyorsun diyelim. İlk atacağın adım hangisi?
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