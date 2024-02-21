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Yöneticiler Buraya: ‘Kritik Anlarda Kime Dönüşüyorsun?

etiket Yöneticiler Buraya: ‘Kritik Anlarda Kime Dönüşüyorsun?

godot
godot - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 12:01

Kritik anlarda yaptıkların senin kim olduğunu gösterir. Peki sen aslında kimsin?

Öğrenmek istiyorsan bu test tam senlik.

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1. Hadi başlayalım. Kendini nasıl biri olarak tanımlarsın?

2. Diyelim ki senden daha alt kademede çalışan birinden işi daha verimli hale getirecek bir fikir çıktı. Ne yaparsın?

3. Seninle birlikte çalışan bir arkadaşının motivasyonu son zamanlarda biraz düşük. Ne yapacaksın?

4. Diyelim ki iş yerinde beklenmedik bir kriz çıktı. Ne yapacaksın?

5. Genel olarak çalıştığın insanlar tarafından sevilen biri misin?

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6. Peki sevilip sevilmemek senin için gerçekten önemli mi?

7. Son olarak yeni bir projeye başlıyorsun diyelim. İlk atacağın adım hangisi?

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Michael Jordan

Michael Jordan

Sen kritik anlarda Michael Jordan gibisin. Kendine çok güvendiğin için hiçbir zaman işlerin geri döndürülemez bir noktaya gideceğine inanmıyorsun. Eğer öyle bir noktaya geldiğini hissedersen çıkıp sorumluluk alır ve gereğini yaparsın. Sen varsan herkes rahat olsun.

Elon Musk

Elon Musk

Sen kritik anlarda Elon Musk gibisin. Çoğu zaman umarsız görünsen de tarihi değiştiren anlarda sorumluluk alacak kadar cesursun. Fakat tek olayın cesaret değil. Herkesten farklı düşünüyorsun. Kimsenin dile getirmediklerini kriz anlarında dile getirebiliyorsun. Dünya senin gibiler sayesinde değişecek.

Pablo Picasso

Pablo Picasso

Sen kritik anlarda Pablo Picasso gibisin. Hiç kimseye benzemeyen bir dehan var. Bu dünyadan değilsin sanki. İnsanlar senin olaylara nasıl bu kadar farklı baktığını anlamıyorlar. İnandığın şeyler doğrultusunda herkesi karşına alabilecek kadar güçlü bir duruşun var. Kriz anlarında senin gibi güçlü karakterlere ihtiyaç var.

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