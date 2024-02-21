Yöneticiler Buraya: ‘Kritik Anlarda Kime Dönüşüyorsun?

Sen kritik anlarda Pablo Picasso gibisin. Hiç kimseye benzemeyen bir dehan var. Bu dünyadan değilsin sanki. İnsanlar senin olaylara nasıl bu kadar farklı baktığını anlamıyorlar. İnandığın şeyler doğrultusunda herkesi karşına alabilecek kadar güçlü bir duruşun var. Kriz anlarında senin gibi güçlü karakterlere ihtiyaç var.