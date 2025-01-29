Yolcu Gemilerinin Hep Beyaz Olmasının Ardındaki Mantıklı Neden

Devasa yolcu gemileri süzülürken hepimizin dikkatini çeken bir detay var. Hepsi neredeyse istisnasız beyaz! Ancak bu sadece göze hoş görünmesi için seçilmiş bir renk değil… İşin içinde oldukça akıllıca sebepler var! Gelin o sebeplere bakalım...