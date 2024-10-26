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Yoğun Çalışma Hayatından Dolayı Bakım Yapmaya Vakti Olmayanların Hayatını Kolaylaştıracak 10 Tüyo

etiket Yoğun Çalışma Hayatından Dolayı Bakım Yapmaya Vakti Olmayanların Hayatını Kolaylaştıracak 10 Tüyo

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 17:31

Yoğun çalışırken bir yandan insanın kendisine vakit ayırması zor olabiliyor. Ancak yine de bakım yapmayı ihmal etmemek lazım! Bu içerikte size hayatınızı kolaylaştıracak önerilerle geldik…

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1. Çok amaçlı bakım ürünlerini kullanmak işinizi çok kolaylaştıracak.

Hem nemlendirici hem de güneş koruyucu etkisi olan kremler veya kapatıcı yerine de geçebilen renkli nemlendiriciler... Bu tür ürünler sayesinde cilt bakım rutininiz çok daha hızlı bir şekilde ilerler.

2. Makyaj ürünlerinde de çok işlevlileri seçmeli.

Bunu nasıl yapacağınızı da hemen söyleyelim. Örneğin bir krem allığı dudağınızda veya göz farı olarak da kullanabilirsiniz. Böylece aşırı pratik bir şekilde makyaj yapabilir veya makyajınızı tazeleyebilirsiniz. Acil durumlar için bu tür ürünler aşırı kurtarıcı.

3. Duş almaya vakit yokken kuru şampuanla sorunu çözün.

Özellikle de saçları hızlı yağlanan biriyseniz devamlı olarak duşa girmeniz gerekir. Ama tabii biz erkekler gibi olmadığımız için duş sonrasında saça bakım yapma ve kurutma aşamaları çok uzun sürüyor. Duştaki saç bakımından hiç bahsetmiyoruz bile… En iyisi zaman zaman kuru şampuan kullanmak.

4. Saçlara şekil vermek için örmek de kurtarıcı bir çözüm.

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Eğer saçınız şekil verilmediğinde çok biçimsiz görünüyorsa gece yatmadan önce saçınızı örebilirsiniz. Böylece sabah çıkarken ekstra saçınızı yapmaya da vakit harcamak zorunda kalmazsınız. Ayrıca saça devamlı ısı uygulamak da çok kıracaktır.

5. Sabah yerine akşam bakımınına odaklanın.

Sabah işe veya okula gitmeden önce çok fazla vaktimiz olmayabiliyor. O yüzden de sabah bakım yapmak demek, daha erken kalkmak demek oluyor. Bunu yapmamak için daha uzun zaman gerektiren bakım rutininizi akşama taşıyabilirsiniz.

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6. Cilt bakımını duşta da yapmak mümkün.

Bazı zamanlarda ne duş almaya ne de bakım yapmaya fırsatımız olmayabiliyor. Bu gibi zamanlar için cilt bakım ürünlerini duşa taşıyabilirsiniz. Böylece saçınızda maskeyi bekletirken yüz temizleme jeliyle cildinizi temizleyebilirsiniz.

7. Hızlı kuruyan ojeleri tercih edin.

Birçoğumuz ojesiz gezmeyi hiç sevmiyoruz. Ancak oje rengi seçmek, öncesinde bakım yağı sürmek ardından da ojenin kurumasını beklemek, bulaşan kısımları temizlemek derken süreç çok uzuyor. Bu yüzden hızlı kuruyan ojeler çok daha iyi oluyor.

8. Veya protez tırnakla kalıcı ojeyi de deneyebilirsiniz.

Tırnakların güzel görünmesi demek, bakımlı görünmek demektir. Bu nedenle tırnaklara ekstra özen göstermek gerekiyor. Ancak bununla uğraşacak çok vaktiniz yoksa ayda birkaç saatinizi ayırarak bu yarı kalıcı işlemleri yaptırabilirsiniz.

9. Bir dönem popüler olan kirpik lifting’i de kurtarıcı.

Göz makyajını çok daha güzel gösteren ve maskarayla uğraşma derdini ortadan kaldıran kirpik lifting’i bir dönem çok popüler olmuştu. Maskara da sürmeyeceğiniz için göz makyajını temizleme derdiniz de olmaz.

10. Nem bombası yüz maskeleriyle tanışmanızın zamanı geldi.

Son maddemizde ise nem bombası olan yüz maskelerinden bahsedeceğiz. Bu maskeler, işten eve yorgan argın geldiğinizde çok işe yarıyor. Cildinizi temizledikten sonra maskenizi yüzünüze koyun ve o işini yaparken siz de dinlenin.

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