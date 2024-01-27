Yıllardır Beklenen Skull and Bones Sonunda Geliyor! Açık Beta Tarihi Açıklandı
Yıllardır Beklenen Skull and Bones Sonunda Geliyor! Açık Beta Tarihi Açıklandı
Ubisoft'un Black Flag sonrasında doğan ilginin sonucunda geliştirmeye başladığı Skull and Bones, uzun yıllardır çalkantılı bir süreç yaşıyordu. Bu sürecin üstesinden gelmeyi zor da olsa başaran stüdyo, birkaç hafta sonra oyunu piyasaya sürecek. Oyunun yayınlanmasından önce de bir açık beta süreci olacak.
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Geliştirme süreci çalkantılarla dolu oyun!
Çıkışından önce kısa bir açık beta süreci gerçekleşecek.
Beta sürecindeki ilerlemeniz oyuna aktarılabilecek.
Skull and Bones, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak.
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