Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Yıllardır Beklenen Skull and Bones Sonunda Geliyor! Açık Beta Tarihi Açıklandı

Yıllardır Beklenen Skull and Bones Sonunda Geliyor! Açık Beta Tarihi Açıklandı

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 12:40

Ubisoft'un Black Flag sonrasında doğan ilginin sonucunda geliştirmeye başladığı Skull and Bones, uzun yıllardır çalkantılı bir süreç yaşıyordu. Bu sürecin üstesinden gelmeyi zor da olsa başaran stüdyo, birkaç hafta sonra oyunu piyasaya sürecek. Oyunun yayınlanmasından önce de bir açık beta süreci olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geliştirme süreci çalkantılarla dolu oyun!

Geliştirme süreci çalkantılarla dolu oyun!

2017 yılında ilk defa duyurulan Skull and Bones, aslında duyurulmasından bir yıl sonra çıkacaktı. Geliştirme sürecinde erteleme üstüne erteleme yiyen oyun, bu dönemde tam olarak 6 kez ertelendi. Yıllarca beklenen ve doğal olarak da hype'ını kaybeden yapım, önümüzdeki ay oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

Çıkışından önce kısa bir açık beta süreci gerçekleşecek.

Çıkışından önce kısa bir açık beta süreci gerçekleşecek.

Skull and Bones'un resmî çıkış tarihi 16 Şubat 2024 olarak belirlenmişti. Bu çıkış tarihinden önce ise bir açık beta süreci olacak. Betaya katılmak için oyunu satın almış olmanıza da gerek yok. Ubisoft Connect uygulaması aracılığı ile hesabınıza giriş yapıp, ücretsiz bir şekilde betayı deneyimleyebilirsiniz. Açık beta başlangıç tarihi ise 7 Şubat olarak belirlendi. 4 gün sürecek beta sürecinin ön yüklemesi ise 6 Şubat'ta açılacak.

Beta sürecindeki ilerlemeniz oyuna aktarılabilecek.

Beta sürecindeki ilerlemeniz oyuna aktarılabilecek.

Oyunun açık beta sürecinde ana hikâye, yan görevler, ödül avcılıkları gibi birçok etkinlik yer alacak. Eğer oyunu beğenir ve satın alırsanız da beta sürecindeki tüm ilerlemeleriniz ana oyuna aktarılacak. Ayrıca beta devam ederken, oyuncular birçok oyun içi kozmetik ürün kazanacak. Bu kozmetikler de ana oyuna aktarılabilecek.

Skull and Bones, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak.

Skull and Bones, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak.

Skull and Bones, yeni nesil konsollar ile birlikte PC platformuna 16 Şubat'ta çıkacak. Yayınlanan gereksinimlere göre oyunu akıcı bir deneyim ile oynayabilmek için minimum RTX 2000 serisi ekran kartına ihtiyacınız olacak. Depolama alanında ise en az 65 GB'lık bir SSD isteyecek. Ayrıca DLSS, FSR, Ray-Tracing ve ultra geniş ekran desteği de oyunda yer alacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?