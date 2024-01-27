Yıllardır Beklenen Skull and Bones Sonunda Geliyor! Açık Beta Tarihi Açıklandı

Skull and Bones'un resmî çıkış tarihi 16 Şubat 2024 olarak belirlenmişti. Bu çıkış tarihinden önce ise bir açık beta süreci olacak. Betaya katılmak için oyunu satın almış olmanıza da gerek yok. Ubisoft Connect uygulaması aracılığı ile hesabınıza giriş yapıp, ücretsiz bir şekilde betayı deneyimleyebilirsiniz. Açık beta başlangıç tarihi ise 7 Şubat olarak belirlendi. 4 gün sürecek beta sürecinin ön yüklemesi ise 6 Şubat'ta açılacak.