Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Rahmi Koç'tan 17 Hayat Dersi

Bülent Çankaya, Linkedin hesabı üzerinden yıllar önce Rahmi Koç ile bir araya geldiğini aktararak aldığı 17 hayat dersini paylaştı. Çankaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Yıllar önce (yaklaşık 15-16 yıl) Sn. Rahmi M. Koç’la iki saat geçirmiştik. Bize bir ömür yetecek nasihat ve tavsiyelerde bulunmuştu.

Ben de o gün söylediklerini not almış ve LinkedIn’de paylaşmıştım.

Geçenlerde o paylaşım tekrar karşıma çıktı.

Aradan yıllar geçmiş… Tekrar okuyunca fark ettim; bazılarını o gün anlamışım, bazılarını ise ancak yıllar geçtikçe ve yaşayarak öğrenmişim.Ben de tekrar paylaşmak istedim.'