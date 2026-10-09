Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Rahmi Koç'tan 17 Hayat Dersi
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un yıllar önce paylaştığı tecrübeler, zamana meydan okumaya devam ediyor. Bülent Çankaya, Linkedin hesabı üzerinden Rahmi Koç'tan aldığı 17 hayat dersini paylaştı.
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Rahmi Koç'un aktardığı derslerin başında kararlılık ve iletişim geliyor.
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Rahmi Koç'tan 17 hayat dersi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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