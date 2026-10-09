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Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Rahmi Koç'tan 17 Hayat Dersi

Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Rahmi Koç'tan 17 Hayat Dersi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 10:35
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un yıllar önce paylaştığı tecrübeler, zamana meydan okumaya devam ediyor. Bülent Çankaya, Linkedin hesabı üzerinden Rahmi Koç'tan aldığı 17 hayat dersini paylaştı.

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Rahmi Koç'un aktardığı derslerin başında kararlılık ve iletişim geliyor.

Rahmi Koç'un aktardığı derslerin başında kararlılık ve iletişim geliyor.

Bülent Çankaya, Linkedin hesabı üzerinden yıllar önce Rahmi Koç ile bir araya geldiğini aktararak aldığı 17 hayat dersini paylaştı. Çankaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Yıllar önce (yaklaşık 15-16 yıl) Sn. Rahmi M. Koç’la iki saat geçirmiştik. Bize bir ömür yetecek nasihat ve tavsiyelerde bulunmuştu.

Ben de o gün söylediklerini not almış ve LinkedIn’de paylaşmıştım.

Geçenlerde o paylaşım tekrar karşıma çıktı.

Aradan yıllar geçmiş… Tekrar okuyunca fark ettim; bazılarını o gün anlamışım, bazılarını ise ancak yıllar geçtikçe ve yaşayarak öğrenmişim.Ben de tekrar paylaşmak istedim.'

Rahmi Koç'tan 17 hayat dersi.

Rahmi Koç'tan 17 hayat dersi.

1. Sözünüz, özünüz bir olsun.

2. Yaydan çıkan ok, ağızdan çıkan söz, kaçırılmış fırsat ve geçmiş zaman geri gelmez.

3. Aklınıza geleni ve doğru bildiğinizi açıkça ama yapıcı olarak ifade etmekten çekinmeyin.

4. Kararsız kalmayın. Yanlış karar bile kararsızlıktan iyidir. Ama yanlışta ısrar etmeyin.

5. Başkalarının tecrübelerinden yararlanın. Her hatayı kendiniz yapmak zorunda değilsiniz.

6. Kızgınken karar vermeyin.Üstüne bir uyuyun, sonra karar verin.

7. İyimser olun.İnsanların iyi taraflarını görmeye çalışın.

8. Köklerinizi unutmayın. Nereye giderseniz gidin memleketinizi, ailenizi, örf ve adetlerinizi unutmayın.

9. Yaptığınız işle iftihar edin. İşinizi sevmek başarınızın önemli bir parçasıdır.

10. Sağlığınızın kıymetini bilin.

“Sağlık demokrasi gibidir. Elden gitmeyince kıymeti takdir edilmez.”

11. Vücudunuza iyi bakın. İnsan vücudu da bir makine gibidir. Genç yaşta hor kullanırsanız ileriki yaşlarda bedelini ödersiniz.

12. Her türlü ortamda çalışmayı öğrenin. Kötüyü görmeyen, iyiyi takdir edemez.

13. Çevreye karşı sorumluluğunuzu unutmayın. Küçük bir çöpü denizden almak bile katkıdır. Ama asıl olan baştan kirletmemektir.

14. Topluma, ülkenize ve insanlığa karşı sorumluluklarınızı unutmayın.

15. Size katkı sağlayan yerlere siz de katkı sağlayın. İmkânınız olduğunda okulunuza, üniversitenize, yetiştiğiniz kurumlara geri verin.

16. Kendinize mutlaka bir hedef belirleyin.

17. Geniş bir vizyon sahibi olun ama gerçekçilikten kopmayın. Aksi takdirde vizyonunuz illüzyona dönüşebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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