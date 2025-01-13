Yılın İlk Dolunayı ve 13 - 19 Ocak 2025 Haftasının Gökyüzü Mesajı

Gerçek şu ki, aynı tartışmaları ve tekrarları yaşamaktan yorulduk, tükendik. Umutlarımız, amaçlarımız sığ sularda durağanlaştı. Yılın ilk dolunayı ile agresif olmak yerine, her saf ve ham duyguyu ifade etmeye davet ediliyoruz. Doğrudan dobra olmak, özellikle insanlar kendileri için ne istediklerinden emin olmadıklarında, enerjiyle başa çıkamamanın yolunu hep bir başkasına bırakırlar ama suçlayarak ama mağdur hissederek.

Şimdi bu dolunay ile seçimlerimizi belirlemek, ruhlarımızda birikmiş olan ağırlıkları bırakmayı seçerek arınmak olsun amaçlarımız. İster yazın, yüksek sesle söyleyin, aynanın önünde pratik yapın ne yaparsanız yapın, sadece söylediklerinizi nezaketle sevgi ile konuştuğunuzdan emin olun.

Yapmak istediğimiz son şey, özellikle duygular ve tutkular yüksek olduğunda bir duruma baskı uygulamaktır. İnsanların kendi kararlarına varmalarına izin vermek güven vericidir; herhangi bir huzursuzluk ya da manipülasyon olmadan istediklerini yapabilmesi seçimleri ile şekillenir iyi yönümüzü seçtiğimizde içimizde ki şeytana uyduğumuz da ceza verici olur.

Yengeç burcundaki dolunay, bizi anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurmak için sahip olduğumuz potansiyeli iradeyi dayanıklılıkla ortaya koymamız adına bir fırsat. Şu anda, yeni yılın başladığını ve bizim seviyemizde olan insanları ve durumları hayatımıza getirebileceğimizi unutmayın. Bize hizmet etmeyen bizi bize küstüren tek taraflı fedakarlıklardan yoğunlukları bırakma bazı ilişkilerimizde ortak frekansta dürüst iletişim ile buluşma tamamlanma bırakma ve yenilenerek büyüme zamanı. Gelin bu Dolunay enerjisi ile tüm eski ağırlıklarımızı korkularımızı bizi yoran ilişkileri alışkanlıkları 2025’e taşımadan ardımızda bırakalım.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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