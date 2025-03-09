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Yılık İlk Ay Tutulması ve Akabinde Merkür Retrosu Başlıyor!

etiket Yılık İlk Ay Tutulması ve Akabinde Merkür Retrosu Başlıyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 15:02

Bu hafta, gezegensel hizalamalar kendini yansıtmayı, uyarlanabilirliği ve eylemi teşvik eder. Merkür'ün etkisi iletişim becerilerini artıracak ve onu ağ kurma, müzakereler ve ilişkileri onarmak için harika bir zaman haline getirecektir. Venüs romantik enerjileri artırır, bekarlar için yeni karşılaşmalar getirir ve ilişkilerde olanlar için bağları güçlendirir. Haftanın şanslıları Boğa Oğlak ve Başaklar.

Bu arada Mars, kariyerlere ve kişisel gelişime destek sunarak azim ve kararlılığı körüklüyor. Bununla birlikte, farkındalık ve denge gerektiren ay hareketleri nedeniyle duygusal dalgalanmalar meydana gelebilir. Olasılıklara açık kalın, stratejik finansal seçimler yapın ve hem fiziksel hem de duygusal refahınızı besleyin.

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Perşembe günü Başak Burcu'ndaki Ay tutulmasının tamamlama, incelik ve netlik temalarını vurgularken bu hafta güçlü bir dönüm noktası getiriyor göksel enerjiler yaşamlarımıza.

Perşembe günü Başak Burcu'ndaki Ay tutulmasının tamamlama, incelik ve netlik temalarını vurgularken bu hafta güçlü bir dönüm noktası getiriyor göksel enerjiler yaşamlarımıza.

Tutulmalar önemli değişimlere işaret eder ve bu, rutinlerin, sorumlulukların ve pratik konuların derin bir değerlendirmesini teşvik eder. Artık verimliliğe veya refaha hizmet etmeyenleri serbest bırakmanın ve daha sağlıklı, daha sürdürülebilir alışkanlıkları benimsemenin zamanı geldi. Özellikle organizasyon, disiplin veya yeni bir bakış açısı gerektiren alanlarda artan duygular, beklenmedik farkına varmalar veya gerekli kurs düzeltmeleri bekleyin. Cuma günü, Merkür Retrosu başlıyor.

Merkür'ün bu cesur ve eylem odaklı işarette adımlarını geri izlemesiyle iletişim, karar verme ve kişisel girişimler ekstra sabır gerektirebilir.

Merkür'ün bu cesur ve eylem odaklı işarette adımlarını geri izlemesiyle iletişim, karar verme ve kişisel girişimler ekstra sabır gerektirebilir.

Dürtüsellik ile kararlardan uzak duralım sağlam bir plan olmadan ilerlemek hayal kırıklığına yol açabilir, bu da bunu ilerlemeden önce fikirleri yavaşlatmak, gözden geçirmek ve iyileştirmek için bir dönem haline getirir. Tutulma ve Merkür retrosunun birleşimi, dikkatli harekete geçmek için hassasiyet ve uyarlanabilirlik arasında bir denge gerektirir.

Hafta ilerledikçe daha sakin olmaya odaklanın ve bu değişimlerin nihayetinde sizi daha net, daha amaçlı bir yola yönlendirdiğine güvenin.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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