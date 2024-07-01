Yıl Yıl Avrupa Şampiyonaları Tarihinde Kullanılan Efsane Toplar
Yıl Yıl Avrupa Şampiyonaları Tarihinde Kullanılan Efsane Toplar
Koleksiyoner olmaya gerek yok! Futbolu seven herkes turnuva toplarının tasarımını da merakla bekler. Hatta bazı toplar vardır ki yıllar geçse de unutulmaz!
Her dört yılda bir düzenlenen ve Avrupa’nın en iyi futbol takımlarını bir araya getiren Avrupa Şampiyonalarında kullanılan futbol topları da tarihe geçmiş ve her biri kendi döneminin teknolojisini yansıtmıştır. İşte 80'ler'den günümüze, Avrupa Şampiyonası'nda kullanılan efsane toplar! ⚽ 🏆
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Euro 1984: Tango Mundial ⚽
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Euro 1988: Tango Europa ⚽
Euro 1992: Etrusco Unico ⚽
Euro 1996: Questra Europa ⚽
Euro 2000: Terrestra Silverstream ⚽
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Euro 2004: Roteiro ⚽
Euro 2008: Europass ⚽
Euro 2012: Tango 12 ⚽
Euro 2016: Beau Jeu ⚽
Euro 2020: Uniforia ⚽
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