Yıl Yıl Avrupa Şampiyonaları Tarihinde Kullanılan Efsane Toplar

Koleksiyoner olmaya gerek yok! Futbolu seven herkes turnuva toplarının tasarımını da merakla bekler. Hatta bazı toplar vardır ki yıllar geçse de unutulmaz!

Her dört yılda bir düzenlenen ve Avrupa’nın en iyi futbol takımlarını bir araya getiren Avrupa Şampiyonalarında kullanılan futbol topları da tarihe geçmiş ve her biri kendi döneminin teknolojisini yansıtmıştır. İşte 80'ler'den günümüze, Avrupa Şampiyonası'nda kullanılan efsane toplar! ⚽ 🏆