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Yıl Yıl Avrupa Şampiyonaları Tarihinde Kullanılan Efsane Toplar

etiket Yıl Yıl Avrupa Şampiyonaları Tarihinde Kullanılan Efsane Toplar

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 10:01

Koleksiyoner olmaya gerek yok! Futbolu seven herkes turnuva toplarının tasarımını da merakla bekler. Hatta bazı toplar vardır ki yıllar geçse de unutulmaz! 

Her dört yılda bir düzenlenen ve Avrupa’nın en iyi futbol takımlarını bir araya getiren Avrupa Şampiyonalarında kullanılan futbol topları da tarihe geçmiş ve her biri kendi döneminin teknolojisini yansıtmıştır. İşte 80'ler'den günümüze, Avrupa Şampiyonası'nda kullanılan efsane toplar!  ⚽ 🏆

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Euro 1984: Tango Mundial ⚽

Euro 1984: Tango Mundial ⚽

Fransa'da düzenlenen 1984 Avrupa Şampiyonası'nda, Tango Mundial topu sahne aldı. Yeni kaplaması ile topun kontrolü ve dayanıklılığı artırıldı. Ev sahibi Fransa'nın Michel Platini önderliğinde kazandığı bu turnuva, topun performansını ve estetik değerini öne çıkardı.

Euro 1988: Tango Europa ⚽

Euro 1988: Tango Europa ⚽

Batı Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988 Avrupa Şampiyonası'nda kullanılan Tango Europa, klasik Tango serisinin devamı niteliğindeydi. Hollanda'nın efsane golcüsü Marco van Basten'in unutulmaz golüyle şampiyon olduğu bu turnuva, topun performansının da üst düzeyde olduğunu gösterdi.

Euro 1992: Etrusco Unico ⚽

Euro 1992: Etrusco Unico ⚽

İsveç'te düzenlenen 1992 Avrupa Şampiyonası'nda, Etrusco Unico topu kullanıldı. Daha önce 1990 FIFA Dünya Kupası'nda da kullanılan futbol topu, turnuvada çok beğenilmiş, 2 yıl sonraki Euro 1992'de de kullanılmıştı.

İtalyan kültüründen ilham alan tasarımı ve gelişmiş su geçirmez kaplaması ile dikkat çeken top, Danimarka'nın sürpriz şampiyonluğuyla birlikte unutulmaz turnuva topları arasındaki yerini aldı.

Euro 1996: Questra Europa ⚽

Euro 1996: Questra Europa ⚽

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda, Adidas Questra Europa topu kullanıldı. Daha hafif ve hızlı olan bu top, İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda büyük maçlara sahne oldu. Almanya'nın altın gol ile kazandığı bu turnuvada, topun performansı da öne çıktı.

Euro 2000: Terrestra Silverstream ⚽

Euro 2000: Terrestra Silverstream ⚽

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Şampiyonası'nda, Terrestra Silverstream topu kullanıldı. Gümüş rengi ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu top, Fransa'nın şampiyon olduğu turnuvada büyük beğeni topladı.

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Euro 2004: Roteiro ⚽

Euro 2004: Roteiro ⚽

Portekiz'de düzenlenen 2004 Avrupa Şampiyonası'nda kullanılan Roteiro, su geçirmez ve dikişsiz dış yüzeyi ile inovatif bir tasarım sunuyordu. Roteiro'nun renkleri, çizgileri ve performansı hem taraftarlar hem de turnuvada mücadele eden futbolcular tarafından oldukça beğenildi. 

Yunanistan'ın büyük bir sürpriz yaparak şampiyon olduğu bu turnuvada, topun performansı ve estetik değeri de öne çıktı.

Euro 2008: Europass ⚽

Euro 2008: Europass ⚽

A Milli Futbol Takımımız'ın efsaneleştiği ve inanılmaz geri dönüşlerle turnuvaya renk kattığı Euro 2008, Avusturya ve İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Topun yüzeyindeki 14 panel, tutuşu ve kontrolü artırırken, modern tasarımı ile de dikkat çekti. Bol gollü geçen turnuvada Europass topunun tasarımının da etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Euro 2012: Tango 12 ⚽

Euro 2012: Tango 12 ⚽

Görseldeki top orijinal maç topu ebatlarından biraz(!) büyük olsa da dev turnuvanın iklimini yansıttığını söylememek olmaz. 😅  Polonya ve Ukrayna'da düzenlenen 2012 Avrupa Şampiyonası'nda, Tango serisinin modern bir versiyonu olan Tango 12 kullanıldı. Klasik Tango tasarımı modern teknolojilerle birleşti ve topun performansı en üst seviyeye taşındı.

Euro 2016: Beau Jeu ⚽

Euro 2016: Beau Jeu ⚽

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda, Adidas Beau Jeu topu sahne aldı. Fransızca'da 'Güzel Oyun' anlamına gelen bu top, estetik ve performansı bir araya getirdi. Portekiz'in Cristiano Ronaldo önderliğinde şampiyon olduğu turnuvada, topun performansı ve tasarımı çok beğenildi.

Euro 2020: Uniforia ⚽

Euro 2020: Uniforia ⚽

Pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen ve Avrupa'nın 11 farklı şehrinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda, Adidas Uniforia topu kullanıldı. 'Unity' ve 'Euphoria' kelimelerinin birleşiminden oluşan ismiyle dikkat çeken bu top, turnuvanın çok uluslu yapısını simgeliyordu. İtalya'nın şampiyon olduğu bu turnuvada, topun renkli ve modern tasarımı beğeni topladı.

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Euro 2024: Fussballliebe ⚽

Euro 2024: Fussballliebe ⚽

Euro 2024'ün resmi maç topu, 'Fussballliebe' olarak adlandırıldı. Almanca'da 'futbol sevgisi' anlamına gelen bu isim, turnuvanın enerjisini ve coşkusunu yansıtıyor. Adidas tarafından tasarlanan Fussballliebe, modern ve renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. Top, siyah kanat şekilleri ve parlak renk detayları ile turnuvanın dinamizmini ve katılımcı ülkelerin çeşitliliğini simgeliyor. Ayrıca, topun üzerinde turnuvanın stadyumlarının ve ev sahibi şehirlerin isimleri yer alıyor.

A Milli Futbol Takımımız'ın da katıldığı Euro 2024 dair umutlarımız ve hayallerimiz çok büyük! Dileriz Fussballliebe bize de uğurlu gelir!

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