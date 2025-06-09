‘Yetkili Servis’ Düzenlemesi: Sahte Servis Tuzağından Korunmak İçin Ticaret Bakanlığı Tedbir Aldı

'Sahte servis uygulamaları, tüketiciler açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Örneğin, orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması, ürünün garanti dışı kalması, yetersiz ya da hatalı müdahale nedeniyle ürünün zarar görmesi, tamiratın hiç yapılmaması veya eksik yapılması, yüksek ve haksız servis ücretleri, hatta bazı durumlarda uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşılması gibi dolandırıcılık vakaları. Tüketicilerimizin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ‘www.servis.gov.tr’ sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür.'

Açıklamanın devamında ise, yetkili servis hizmeti alınmadan öncesi ve şikayet bildirim kanalları için şu ifadeler yer aldı:

'Ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler.'