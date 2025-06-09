onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
‘Yetkili Servis’ Düzenlemesi: Sahte Servis Tuzağından Korunmak İçin Ticaret Bakanlığı Tedbir Aldı

‘Yetkili Servis’ Düzenlemesi: Sahte Servis Tuzağından Korunmak İçin Ticaret Bakanlığı Tedbir Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2025 - 10:24

Ticaret Bakanlığı, birçok elektronik ürün grubu başta olmak üzere üretici ya da ithalatçı firmaların kendilerini ‘yetkili servis’ gibi tanıtmasına karşın aldığı tedbirleri duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanlığı ‘Yetkili servis’ adı altında dolandırıcılık yapanlar hakkında yeni çalışma başlattı.

Ticaret Bakanlığı ‘Yetkili servis’ adı altında dolandırıcılık yapanlar hakkında yeni çalışma başlattı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başta klima olmak üzere birçok elektronik ürün grubunda bakım, onarım ve montaj hizmetlerine olan ihtiyaç artıyor ve bu hizmetleri almak isteyen tüketiciler ise genellikle internet arama motorları üzerinden yetkili servislere ulaşmayı tercih ediyor. Bazı kişi veya firmalar ise, bu durumu kendi lehlerine çevirerek, sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında ‘üst’ sıralarda yer alabiliyor. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini ‘yetkili servis’ gibi tanıtıp tüketicileri mağdur edebiliyorlar. Ticaret Bakanlığı ise bu konu hakkında alınan ve alınabilecek tedbirlere karşı bir yazılı açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Sahte servis uygulamaları, tüketiciler açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Örneğin, orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması, ürünün garanti dışı kalması, yetersiz ya da hatalı müdahale nedeniyle ürünün zarar görmesi, tamiratın hiç yapılmaması veya eksik yapılması, yüksek ve haksız servis ücretleri, hatta bazı durumlarda uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşılması gibi dolandırıcılık vakaları. Tüketicilerimizin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ‘www.servis.gov.tr’ sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür.'

Açıklamanın devamında ise, yetkili servis hizmeti alınmadan öncesi ve şikayet bildirim kanalları için şu ifadeler yer aldı:

'Ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın