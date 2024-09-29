Yeterince Fakir Olmayan Fakir Pastasından Züccaciyede Yürüme Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hem yine koca bir haftayı hem de neredeyse koca bir ayı geride bıraktık. Elbette yine günü viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀