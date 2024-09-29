Yeterince Fakir Olmayan Fakir Pastasından Züccaciyede Yürüme Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeterince Fakir Olmayan Fakir Pastasından Züccaciyede Yürüme Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hem yine koca bir haftayı hem de neredeyse koca bir ayı geride bıraktık. Elbette yine günü viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazırsan başlayalım 🙌
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2. Bu fiyata kooolay geliyordur zaten muhtemelen.
3. Ya da kombin tavsiyesine eklenmesi gereken bir detay mı?
4. Reading Slump deniyormuş ona.
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6. 👇
8. Muz ekiden zengin meyvesiydi arkadaşlar şimdi hindistan cevizinden ne farkı var.
9. 👇
10. Yine de öyle bir his değil o ama. Harry Potter'la büyüyenler anlar.
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11. Renkli ayakkabı alamamak 👍
12. Maalesef bu olayı çok sık yaşadığım bir evredeyim.
13. Yarın görüşürüz 👋
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