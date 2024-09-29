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Yeterince Fakir Olmayan Fakir Pastasından Züccaciyede Yürüme Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yeterince Fakir Olmayan Fakir Pastasından Züccaciyede Yürüme Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 18:32

Hem yine koca bir haftayı hem de neredeyse koca bir ayı geride bıraktık. Elbette yine günü viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. Bu fiyata kooolay geliyordur zaten muhtemelen.

2. Bu fiyata kooolay geliyordur zaten muhtemelen.
twitter.com

3. Ya da kombin tavsiyesine eklenmesi gereken bir detay mı?

3. Ya da kombin tavsiyesine eklenmesi gereken bir detay mı?
twitter.com

4. Reading Slump deniyormuş ona.

4. Reading Slump deniyormuş ona.
twitter.com

5. Keşke hissetmeseydim...

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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. Neyse yorumu size barakayım 🤬

8. Muz ekiden zengin meyvesiydi arkadaşlar şimdi hindistan cevizinden ne farkı var.

8. Muz ekiden zengin meyvesiydi arkadaşlar şimdi hindistan cevizinden ne farkı var.
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. Yine de öyle bir his değil o ama. Harry Potter'la büyüyenler anlar.

10. Yine de öyle bir his değil o ama. Harry Potter'la büyüyenler anlar.
twitter.com
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11. Renkli ayakkabı alamamak 👍

11. Renkli ayakkabı alamamak 👍
twitter.com

12. Maalesef bu olayı çok sık yaşadığım bir evredeyim.

12. Maalesef bu olayı çok sık yaşadığım bir evredeyim.
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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