Yeşil Ekonomi: Sürdürülebilirlik İle İnşa Edilen Gelecek

Dünya giderek daha fazla yeşil ekonomiye doğru ilerliyor ve bu sadece çevre için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik için de hayati önem taşıyor. Yeşil ekonomi, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi unsurları içerir.