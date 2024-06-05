Yenilenmek İçin İhtiyacın Olan Şey Ne?
Yenilenmek İçin İhtiyacın Olan Şey Ne?
Kendine ne kadar iyi bakıyorsun? Testi çöz ve kendini daha iyi hissetmek için ne yapman gerektiğini söyleyelim. 👇
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Gün içinde ne kadar su içiyorsun?
2. Vücudunun herhangi bir yerinde ağrı hissediyor musun?
3. Peki nasıl bir beslenme düzenin var?
4. Sabahları uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?
5. Çalışma düzenin nasıl?
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6. Cildine iyi bakıyor musun?
7. Sana en çok keyif veren şey ne?
8. Son olarak, yakın zamanda bir sağlık sorunu yaşadın mı?
Senin acilen spora başlaman lazım!
Beslenme düzenini değiştirmen gerekiyor!
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