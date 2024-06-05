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Yenilenmek İçin İhtiyacın Olan Şey Ne?

etiket Yenilenmek İçin İhtiyacın Olan Şey Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 18:01

Kendine ne kadar iyi bakıyorsun? Testi çöz ve kendini daha iyi hissetmek için ne yapman gerektiğini söyleyelim. 👇

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Gün içinde ne kadar su içiyorsun?

2. Vücudunun herhangi bir yerinde ağrı hissediyor musun?

3. Peki nasıl bir beslenme düzenin var?

4. Sabahları uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?

5. Çalışma düzenin nasıl?

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6. Cildine iyi bakıyor musun?

7. Sana en çok keyif veren şey ne?

8. Son olarak, yakın zamanda bir sağlık sorunu yaşadın mı?

Senin acilen spora başlaman lazım!

Uzun zamandır hissettiğin vücut ağrılarının sebebi, hareketsiz olman olabilir. Uzun saatler çalışıyor fakat vücuduna bakacak zaman bulamıyorsun. Spora başlayarak hem kendine daha iyi bakmış olur hem de kafanı dağıtacak bir aktivite yapmış olursun!

Beslenme düzenini değiştirmen gerekiyor!

Verdiğin yanıtlara göre sen pek de sağlıklı beslenmiyorsun. Hem az su içiyor hem de öğünlerini fast food tüketerek geçiriyorsun. Sana tavsiyemiz daha fazla sebze ve meyve tüketerek günde en az 2 litre su içmen!

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Bir tatil sana iyi gelir!

Senin ihtiyacın olan şey karmaşadan biraz uzaklaşmak. Yoğun iş temposu seni mental olarak olumsuz etkiliyor ve kendine pek vakit ayıramıyorsun. Kısa bir tatile çıkıp dinlenmek sana oldukça iyi gelebilir!

Güzel bir cilt bakımı sana çok iyi gelir!

Senin ihtiyacın olan şey ışıl ışıl parlayan bir cilt! Cildine pek iyi baktığın söylenemez bu yüzden düzenli bir bakım rutini uygulayabilir veya düzenli aralıklarla cilt bakımı yaptırmayı tercih edebilirsin.

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