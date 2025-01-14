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Yeni Yılda Yeni Yerler Keşfetmek İsteyenler İçin Görmeniz Gereken 12 Az Bilinen Doğa Harikası

etiket Yeni Yılda Yeni Yerler Keşfetmek İsteyenler İçin Görmeniz Gereken 12 Az Bilinen Doğa Harikası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 14:01

2025'te eşsiz ve kimsenin bilmediği, güzel yerler keşfetmeye ne dersiniz? Sizi gerçekten kendine aşık edecek doğa harikası yerler ile 2025'teki anılarınızı da unutulmaz kılacağınıza eminiz. E hazırsanız hadi başlayalım, önce keşfedelim sonra da nereye gideceğimize karar verelim!

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1. Socotra Adası

1. Socotra Adası

Az bilinen derken gerçekten de az bilinen diyorduk. Bu yüzden de rotamızı Yemen'e çeviriyoruz. Hint Okyanusu'nda yer alan Socotra, yeryüzündeki en tuhaf bitki örtüsüne sahip adalarından biri. Ejderha kanı ağacı gibi endemik türler, burayı adeta başka bir gezegene dönüştürmemiş mi?

2. Plitvice Gölleri

2. Plitvice Gölleri

Hırvatistan'ın en popüler doğal güzelliklerinden biri olan Plitvice Gölleri, birbirinden farklı renklerde 16 gölüyle adeta bir masal diyarı. Yaz ayında rotayı buraya çevirerek eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Gerçekten de çok büyüleyici!

3. Blyde River Kanyonu

3. Blyde River Kanyonu

Afrika'nın Büyük Kanyonu olarak da bilinen Blyde River Canyon, etkileyici manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Hem büyüklüğü hem de göz alıcı güzelliği ile Güney Afrika'ya sırf bunun için bile gidilir!

4. Hallstatt

4. Hallstatt

Masallar gerçek olsaydı kesinlikle Hallstatt gibi görünürdü... Alpler'in eteklerinde yer alan Hallstatt, ahşap evleri ve göl manzarasıyla kartpostal güzelliğinde bir köy. Sırf burası için bile 2025'te rotayı Avusturya'ya çevirebilirsiniz.

5. Zhangye Danxia

5. Zhangye Danxia

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Zhangye Danxia, renkli kumtaşı oluşumlarıyla adeta bir yağlı boya tablosunu andırıyor. Gerçek olamayacak kadar güzel değil mi? İnsan burayı gerçekten de gözleriyle canlı canlı görmeli!

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6. Jeju Adası

6. Jeju Adası

Güney Kore'nin en büyük adası olan Jeju, volkanik arazisi, siyah kumlu plajları ve şelaleleriyle doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Güney Kore'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel ögeleri de çok etkileyici zaten!

7. Bromo Dağı

7. Bromo Dağı

Endonezya sadece Bali'den ibaret değil. Endonezya'nın Java adasında yer alan Bromo Dağı, aktif bir yanardağ olup, gün doğumunda muhteşem manzaralar sunuyor. Gerçekten de çok iyi değil mi?

8. Banff Ulusal Parkı

8. Banff Ulusal Parkı

Dünyanın en güzel ulusal parklarına ev sahipliği yapan Kanada gerçekten de eşsiz manzaralar sunuyor. Kanada'nın Rocky Dağları'nda yer alan Banff Ulusal Parkı, buzulları, gölleri ve ormanlarıyla büyüleyici bir manzara sunmuyor mu?

9. Mendenhall Buzulu

9. Mendenhall Buzulu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde yer alan Mendenhall Buzulu, sürekli değişen yapısıyla her ziyaretinde farklı bir deneyim sunuyor. Buzulda yürümek ve bunu deneyimlemek gerçekten eşsiz değil mi?

10. Vanuatu

10. Vanuatu

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu, aktif yanardağları, doğal kaplıcaları ve beyaz kumlu plajlarıyla dikkat çeken çok keyifli bir lokasyon. Turkuaz bir denizde yüzerken doğanın güzelliğine hayran kalabilirsiniz şimdiden uyaralım!

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11. Sossusvlei

11. Sossusvlei

Namib Çölü'nde yer alan Sossusvlei, dünyanın en büyük kumullarından birine ev sahipliği yapıyor. Adeta film sahnesinin içerisinde hissedebileceğiniz bu yer dünyadan çok ayrı gibi duruyor.

12. Lençóis Maranhenses

12. Lençóis Maranhenses

Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Lençóis Maranhenses, yağmur mevsiminde oluşan göllerle kaplı kum tepeleriyle benzersiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Gerçekten çok etkileyici!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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