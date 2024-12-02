Yeni Yılda Maaşın Ne Kadar Olacak?
Yeni Yılda Maaşın Ne Kadar Olacak?
Yeni yılda maaşına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyorsan, bu test tam sana göre! 2024’te finansal hayatında neler olacak, birlikte keşfedelim!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Şu an maaşın ne kadar?
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2. Ne zamandır aynı iş yerinde çalışıyorsun?
3. 2025'te en çok neye para harcamayı planlıyorsun?
4. Peki, sen bir patron olsan çalışanlarına nasıl bir yeni yıl hediyesi verirdin?
5. Yeni yılla ilgili bir hedefin var mı?
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6. İşinden memnun musun?
7. İş ortamında motivasyonunu ne sağlıyor?
8. Son olarak, sence maaşın artsa bile seni tatmin edecek mi?
30.000 TL
50.000 TL
70.000 TL
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