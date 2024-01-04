Yeni Yılda İşinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

Yeni yılda işinde daha başarılı olmak için bulunduğun pazarı değiştirmelisin. Hiç düşündün mü belki de imkansızın peşindesin? Belki de yaptığın iş ve ürün son derece kaliteli fakat bulunduğun pazar çok yanlış. Doğru pazarı, doğru hedef kitleyi bulmalı ve işini doğru insanlar için yapmalısın.