Görüş Bildir
Haberler
Finans
Yeni Yılda İşinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

etiket Yeni Yılda İşinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

godot
godot - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 17:01

İşler bazen iyi gider, bazen kötü. Umarız 2023'te işler senin için yolunda gitmiştir. Ama her zaman daha iyisi mümkün. Peki daha iyisi için yeni yılda işinde neleri değiştirmelisin?

Cevabı testin sonunda. Hadi başlayalım.

1. Hadi başlayalım. 2023 iş açısından nasıl bir yıldı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

2. Bu yıl seni iş açısından en çok tatmin eden şey neydi?

3. Peki neyden memnun değildin en çok?

4. Bu yıl en büyük gider kalemin ne oldu?

5. Seni işinde iyi yapan şey nedir?

6. Kendi işini kurduğun için pişman oldun mu hiç?

İçeriğin Devamı Aşağıda

7. Yeni yılda işinle ilgili en büyük hayalin nedir?

8. Son olarak diyelim ki birisi şirketin için seni tatmin edecek bir teklifte bulundu. Satar mısın?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bakış açını değiştirmelisin.

Yeni yılda işinde daha başarılı olmak için işe bakış açını değiştirmelisin. Aynı şeyleri deneyip farklı sonuç beklememeli, daha çok araştırmalı, daha çok okumalı kendini ve vizyonunu geliştirmelisin. Bu sayede puzzle'ın tüm parçalarını görebilir, işindeki eksiklikleri giderebilirsin.

Hedeflerini değiştirmelisin.

Yeni yılda işinde daha başarılı olmak için hedeflerini güncellemelisin. Belki çoğu hedefine ulaştın ve boşlukta süzülüyorsun. Ya da hedeflerin o kadar uzak ki onlara yetişmen kısa sürede imkansız. İçinde bulunduğun durumu dikkatle inceleyip gerçekçi ve verimli hedefler koyman yeni yılda seni başarıya götürecek.

Pazarını değiştirmelisin.

Yeni yılda işinde daha başarılı olmak için bulunduğun pazarı değiştirmelisin. Hiç düşündün mü belki de imkansızın peşindesin? Belki de yaptığın iş ve ürün son derece kaliteli fakat bulunduğun pazar çok yanlış. Doğru pazarı, doğru hedef kitleyi bulmalı ve işini doğru insanlar için yapmalısın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?