Yeni Yılda İşinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?
Yeni Yılda İşinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?
İşler bazen iyi gider, bazen kötü. Umarız 2023'te işler senin için yolunda gitmiştir. Ama her zaman daha iyisi mümkün. Peki daha iyisi için yeni yılda işinde neleri değiştirmelisin?
Cevabı testin sonunda. Hadi başlayalım.
1. Hadi başlayalım. 2023 iş açısından nasıl bir yıldı?
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2. Bu yıl seni iş açısından en çok tatmin eden şey neydi?
3. Peki neyden memnun değildin en çok?
4. Bu yıl en büyük gider kalemin ne oldu?
5. Seni işinde iyi yapan şey nedir?
6. Kendi işini kurduğun için pişman oldun mu hiç?
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7. Yeni yılda işinle ilgili en büyük hayalin nedir?
8. Son olarak diyelim ki birisi şirketin için seni tatmin edecek bir teklifte bulundu. Satar mısın?
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