Yeni Yıla Nerede Girmelisin?
Yeni Yıla Nerede Girmelisin?
Bu testte verdiğin cevaplara göre 2024 yılının gelişini kutlayacağımız yılbaşı gecesinde nerede olman gerektiğini söyleyeceğiz.
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, yılbaşı planı yapacak olsan kimlerle yapardın?
2. Yeni yıl dileğini sorsak!
3. Her yılbaşı gecesi için bir plan yapıyor musun?
4. Söyle bakalım, yeni bir yıla girecek olmak seni ne kadar heyecanlandırıyor?
5. Bir yılbaşı ağacı seçer misin?
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6. 2023 senin için nasıl bir seneydi, puanlar mısın?
7. Seni en çok mutlu eden şey ne?
8. Son olarak, yılbaşının olmazsa olmazını seç!
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