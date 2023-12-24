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Yeni Yıla Nerede Girmelisin?

etiket Yeni Yıla Nerede Girmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:01

Bu testte verdiğin cevaplara göre 2024 yılının gelişini kutlayacağımız yılbaşı gecesinde nerede olman gerektiğini söyleyeceğiz. 

Hazırsan seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, yılbaşı planı yapacak olsan kimlerle yapardın?

2. Yeni yıl dileğini sorsak!

3. Her yılbaşı gecesi için bir plan yapıyor musun?

4. Söyle bakalım, yeni bir yıla girecek olmak seni ne kadar heyecanlandırıyor?

5. Bir yılbaşı ağacı seçer misin?

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6. 2023 senin için nasıl bir seneydi, puanlar mısın?

7. Seni en çok mutlu eden şey ne?

8. Son olarak, yılbaşının olmazsa olmazını seç!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Çek Cumhuriyeti, Prag' da unutulmaz bir yılbaşı!

Çek Cumhuriyeti, Prag' da unutulmaz bir yılbaşı!

Prag, tarihi atmosferi, mimarisi ve yeni yılda yapılan yılbaşı kutlamaları ile ünlüdür. Sevgilinle birlikte Vltava Nehri kenarındaki restoranlardan birinde özel bir akşam yemeği yiyebilir ve bu tarihi geceyi kentin ışıl ışıl sokaklarında gezerek, unutulmaz bir deneyim ile taçlandırabilirsin.

Dağ evinde sıcak bir yılbaşı!

Dağ evinde sıcak bir yılbaşı!

Yılbaşını, doğanın kucağında huzurlu bir yerde karşılama fikrine çok ısınacağını bildiğimizden bir dağ evi kiralama fikriyle sana geldik. Çünkü arkadaşların veya ailenle birlikte, şehir gürültüsünden uzak, sakin bir ortamda yeni yıla girmek size unutmayacak bir yılbaşı deneyimi sunacak!

Eğlence mekanı!

Daha gençsin, çıtırsın. Canın çılgınlar gibi eğlenmek istiyor çok da haklısın. Bu yüzden arkadaşlarınla birlikte müziğin ve dans etmenin keyfine varabileceğin bir eğlence mekanında yılbaşına girmek seni çok mutlu edecek. Bütün bir yılın pasını bu gecede atıp, 2024 e yeniden doğmuş gibi gireceksin.

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