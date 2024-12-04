Yeni Yıla Girme Planın Hazır! Uçak Bileti Fiyatına 12 Yılbaşı Destinasyonu
Yeni Yıla Girme Planın Hazır! Uçak Bileti Fiyatına 12 Yılbaşı Destinasyonu
Yılbaşı gecesi evde oturup televizyon karşısında mı geçecek, yoksa bambaşka bir ülkede yeni yıla “Merhaba!” mı diyeceksin? 🤔 Eğer “Bu sene değişiklik yapayım, farklı bir yerde gireyim yıla!” diyorsan, seni müthiş bir yolculuğa çıkaracak harika turlar var! Üstelik uçak bileti fiyatına, her şey dahil paketlerle! ✈️ Bavulunu hazırla, pasaportunu kontrol et, çünkü bu liste tam sana göre! İşte 2025’e unutulmaz bir giriş yapabileceğin 12 nefis yılbaşı destinasyonu! ✨👇
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1. Noel Baba'nın memleketinde masalsı bir yılbaşı.
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2. Akdeniz’in incisinde sıcak ve huzurlu bir başlangıç.
3. Sanat, tarih ve romantizm…
4. Roma
5. Sicilya
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6. Orta Avrupa
7. Yılbaşında Avrupa’nın dört güzeli!
8. Portekiz’in iki incisi
9. Barselona
10. İspanya ve Portekiz’in efsane rotaları
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11. Jahorina
12. Budva
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