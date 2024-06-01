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Yeni Yasa Tasarısı: Havaalanında Elle Aramayı Kabul Etmeyen Uçağa Alınmayacak

Yeni Yasa Tasarısı: Havaalanında Elle Aramayı Kabul Etmeyen Uçağa Alınmayacak

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.06.2024 - 11:07

AK Parti’nin hazırladığı ve TBMM’ye sunduğu yeni tasarıya göre, havaalanlarında elle aramayı kabul etmeyen yolcular uçağa alınmayacak. Ayrıca uçaklarda taşkınlık yapan kişilere ciddi para cezası uygulanacak.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in TBMM’ye sunduğu yasa tasarısına göre havaalanları güvenliği için yeni önlemler alınacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in TBMM’ye sunduğu yasa tasarısına göre havaalanları güvenliği için yeni önlemler alınacak.

Ekonomim’de yer alan habere göre; üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta taşkınlık çıkaranlara para cezası verilmesi gündemde.

Ekonomim’de yer alan habere göre; üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta taşkınlık çıkaranlara para cezası verilmesi gündemde.

Kaynak

Havalimanlarındaki güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tüm yolcuların, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazlarla ve gerektiğinde de el ile kontrol edilebileceğini ve aranabileceğini belirtti.

Havalimanlarındaki güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tüm yolcuların, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazlarla ve gerektiğinde de el ile kontrol edilebileceğini ve aranabileceğini belirtti.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyeceğini anlatan Güler, bu durumda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olacağını belirtti.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyeceğini anlatan Güler, bu durumda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olacağını belirtti.

Ayrıca uçakta izinsiz yayın yapmak, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak.

Ayrıca uçakta izinsiz yayın yapmak, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak.

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