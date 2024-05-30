Görüş Bildir
Haberler
Gündem
'Atatürk Havalimanı Dini Külliye Oluyor' İddiasına İletişim Başkanlığı'ndan Yalanlama

'Atatürk Havalimanı Dini Külliye Oluyor' İddiasına İletişim Başkanlığı'ndan Yalanlama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.05.2024 - 19:36

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, sosyal medyada 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' açıklamasıyla paylaşılan görüntülerdeki yapının, külliye değil yapımı devam külliye konseptinde bir alan olduğu ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiası doğru değildir. 

Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir. 

Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
9
3
2
2
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın