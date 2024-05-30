'Atatürk Havalimanı Dini Külliye Oluyor' İddiasına İletişim Başkanlığı'ndan Yalanlama
'Atatürk Havalimanı Dini Külliye Oluyor' İddiasına İletişim Başkanlığı'ndan Yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, sosyal medyada 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' açıklamasıyla paylaşılan görüntülerdeki yapının, külliye değil yapımı devam külliye konseptinde bir alan olduğu ifade edildi.
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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