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Yeni Nesil Ödeme Yöntemlerinin Çıkış Senesini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Yeni Nesil Ödeme Yöntemlerinin Çıkış Senesini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 17:01

Yeni nesil ödeme yöntemleri, finans dünyasında devrim yaratan ve alışveriş deneyimimizi köklü bir şekilde değiştiren yeniliklerdir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren bu yöntemler, alışverişten para transferine kadar birçok alanda kolaylık sağlıyor.

Şimdi, bu ilginç yöntemlerin çıkış yıllarını tahmin etme zamanı! 👇

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1. İlk coin (kripto para) hangi yıl ortaya çıktı?

1. İlk coin (kripto para) hangi yıl ortaya çıktı?

2. QR kodlarla ödeme yöntemleri, hangi yıl yaygınlaşmaya başladı?

2. QR kodlarla ödeme yöntemleri, hangi yıl yaygınlaşmaya başladı?

3. Temassız ödeme kartları ilk kez hangi yıl piyasaya sürüldü?

3. Temassız ödeme kartları ilk kez hangi yıl piyasaya sürüldü?

4. NFC teknolojisi ilk olarak hangi yıl piyasaya sürüldü?

4. NFC teknolojisi ilk olarak hangi yıl piyasaya sürüldü?

5. Mobil POS uygulamaları ilk olarak hangi yıl popülerlik kazanmaya başladı?

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6. Biyometrik ödemeler (parmak izi, yüz tanıma) hangi yıl popülerlik kazanmaya başladı?

6. Biyometrik ödemeler (parmak izi, yüz tanıma) hangi yıl popülerlik kazanmaya başladı?

7. Link ile ödeme yöntemi, hangi yıl popülerlik kazanmaya başladı?

8. Son olarak, dijital cüzdanlar ilk olarak hangi yıl hizmet vermeye başladı?

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