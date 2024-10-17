Yeni Nesil İş Yaşamı Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?
Yeni Nesil İş Yaşamı Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?
Yeni nesil iş yaşamında binbir farklı yeni kelime türedi. Peki sen bu kelimeleri ne kadar biliyorsun? Testimizi çöz, senin bilgi düzeyini ölçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Toplantıdasın ve biri “agile” kelimesini geçirdi. Ne anlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Biraz kolay bir soruyla devam edelim. Birkaç kişinin hayali olan “remote” çalışma modeli nedir?
3. Hazır çalışma modellerine girmişken… Peki “hybrid” çalışma modeli nedir?
4. Bunu da çok sık duyduğuna eminiz! Start-up ne demek?
5. Bir basit soru daha sıkıştıralım araya! Freelance çalışanlar, nasıl çalışırlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın