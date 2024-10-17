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Yeni Nesil İş Yaşamı Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Yeni Nesil İş Yaşamı Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 17:01

Yeni nesil iş yaşamında binbir farklı yeni kelime türedi. Peki sen bu kelimeleri ne kadar biliyorsun? Testimizi çöz, senin bilgi düzeyini ölçelim!

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1. Toplantıdasın ve biri “agile” kelimesini geçirdi. Ne anlarsın?

2. Biraz kolay bir soruyla devam edelim. Birkaç kişinin hayali olan “remote” çalışma modeli nedir?

3. Hazır çalışma modellerine girmişken… Peki “hybrid” çalışma modeli nedir?

4. Bunu da çok sık duyduğuna eminiz! Start-up ne demek?

5. Bir basit soru daha sıkıştıralım araya! Freelance çalışanlar, nasıl çalışırlar?

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6. “Coworking space”in ne olduğunu da söyleyebilir misin?

7. “Pivot” kelimesini duyunca birçoğumuz Friends’teki sahneyi hatırlıyoruz. Peki iş terimi olarak pivot yapmak ne demek?

8. Son zamanlarda aşırı popüler olmuş bir terim ile bitirelim. Digital nomad terimi kimler için kullanılır?

Daha yolun başındasın…

giphy.com

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin yeni nesil iş yaşamı terimlerine çok da hakim olmadığını gördük. Sorduğumuz terimler sanki sana çok yabancı gelmiş gibiydi. Ama bu ayıplanacak bir şey mi? Kesinlikle değil! Sana önerebileceğimiz şey, hem teknoloji hem de iş dünyası hızla değişirken bu değişime ayak uydurman. Bunu yapabilirsen kendini profesyonel anlamda geliştirebilirsin. Sana güveniyoruz!

Elinden geleni ardına koymuyorsun!

Verdiğin cevaplara göre yenilikleri takip etmeye çalışıyor, bu yenilikleri de işine olabildiğince entegre ederek kullanmaya çalışıyorsun. Senin çabanı gördük ve gerçekten de takdir ettik! Çok açık ki sen iş dünyasında profesyonelleşmek isteyen birisin. Ancak öğrenmen ve yakalaman gereken yeniliklerin de farkındasın. Çabalamaya devam et, seni güzel yerlere taşıyacak!

Senden hiçbir şey kaçmıyor!

Sen iş dünyasındaki tüm yenilikleri yakalıyorsun. Bu sayede de toplantıda yeni terimler söylendiğinde öylece kalakalmıyorsun. Yeniliklere hızlıca ayak uydurabildiğin için de uyum halinde çalışabiliyorsun. Profesyonel yaşamında adaptasyon sağlama becerin çok iyi! Böyle giderse iş dünyasında her zaman parlayacağına şüphe yok!

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