Yeni Nesil İş ve Çalışma Platformları: İstihdam Çöpçatanları

Fiilen çalışmaya devam eder, çalışıyor gibi gözükür ancak ruhen ve psikolojik olarak işten çoktan ayrılmış olabilirsiniz. Daha doğrusu “kovulmayacak kadar” çalışırsınız. Sadece iş tanımında belirtilen görevleri yerine getirir ancak bunun ötesine geçmez, ek sorumluluk almazsınız. Yani fiziksel olarak iş yerinde olsanız da enerjinizi, bağlılığınızı ve motivasyonunuzu yitirmişsinizdir. Belki de sadece maaş alabilmek için çalışıyorsunuzdur ya da alternatif arayışlara çoktan başlamışsınızdır. Ki bu durum özellikle Covid pandemisi sonrası “Sessiz İstifa – Quiet Quitting – Silent Resignation” diye tanımlanarak çok yaygınlaştı.

Bu durumların izdüşümü işverenler için de geçerli.

Şöyle ki: Bir işveren ya da İK’cı olarak en güvenilen, en çok sevilen ve “asla gitmez, ondan vazgeçemeyiz” dediğiniz kişilerle bile bir gün yollarınızı ayırmanız gerekebilir. Kişiler tükenmişlik, yeni bir fırsat arayışı ya da kişisel sebeplerden ötürü gitmek isteyebilirler. Ya da değişen ekonomik, teknolojik ve ekolojik koşullar, iş yapısındaki dönüşümler, stratejik ihtiyaçlar veya kârlılık-gelir-üretim modelinizdeki değişiklikler sizi o kişiyle yollarınızı ayırmaya zorlayabilir.