Yeni Müzik Alarmı: Aaron May ve Kulağımızın Pasını Silen Şarkıları
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Artık aynı şeyi dinlemeyelim diyenler burada mı? O zamna karşımızda eşsiz bir ses: Aaron May! Aaron May’in o puslu, olgun ve hip-hop’ın altın çağını hatırlatan chill sound’una kapılmaya hazırsak mutlaka dinlememiz gereken o parçalarına bakalım!
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1. Let Go
2. In Love
3. I'm Good Luv, Enjoy
4. Time
5. Chains
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6. Ride
7. Hidden Voices
8. No Recognition
9. Temporary
10. Feel Like
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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