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Yeni Müzik Alarmı: Aaron May ve Kulağımızın Pasını Silen Şarkıları

etiket Yeni Müzik Alarmı: Aaron May ve Kulağımızın Pasını Silen Şarkıları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 17:01
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Artık aynı şeyi dinlemeyelim diyenler burada mı? O zamna karşımızda eşsiz bir ses: Aaron May! Aaron May’in o puslu, olgun ve hip-hop’ın altın çağını hatırlatan chill sound’una kapılmaya hazırsak mutlaka dinlememiz gereken o parçalarına bakalım!

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1. Let Go

Sırtındaki gereksiz yükleri, kafana taktığın dertleri bir kenara bırakıp arkana yaslanmanı söyleyen bir şarkı mı? İşte karşında piyano sample'larıyla ruhunu dinlendiren nefis bir parça!

2. In Love

Aşkın o hafif baş döndürücü, tatlı ve bazen de kafa karıştırıcı hallerini Aaron May’in o sakin sesinden dinlemek... Bu şarkı her bittiğinde yeniden başa sarmak istiyoruz öyle güzel ki!

3. I'm Good Luv, Enjoy

O pürüzsüz ritimler... Gerçekten de en kötü günde bile dinlediğimizde keyfimizi yerine getiren eşsiz bir parça diyebilir miyiz... Tek yapmamız gereken kulaklıkları takıp müziğin sesini açmak!

4. Time

Zamana meydan okuyan o olgun ve sakin tavrını en net hissettiğin işlerinden biri bu şarkı! Öyle ki  hayatın karmaşası ve koşturmacası içinde durup derin bir nefes almamız gerektiğini hatırlatıyor bize.

5. Chains

Sırtındaki görünmez zincirleri ve bizi aşağı çeken bağları koparıp atma isteğimizi köklüyor bu şarkı. Öyle ki akışı çok keyifli, çok mükemmel! Şarkının o loş atmosferine de ayrı aşığız kabul edelim...

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6. Ride

En sevdiğimiz parçası diyebiliriz! Gece boş bir yolda, camlar hafif aralıkken arabayla turluyormuş hissi veren, ritmiyle hepimizi anında yakalayan tam bir 'vibe' şarkısı desek abartmış olmayız.

7. Hidden Voices

I tanıdık caz esintili ve puslu hip-hop altyapısıyla hepimizi ilk saniyeden içine çekiyor... Zihnimizin arkasında fısıldayan o gizli sesleri, şüpheleri ve içsel hesaplaşmaları da dışarıya vurmamızı sağlıyor.

8. No Recognition

Başarının getirdiği değişimi ve etrafındaki insanların samimiyetsizliğini o keskin ama bir o kadar da sakin tarzıyla masaya yatıran bu şarkı da favorilerimizden! Şarkıdaki o tıkır tıkır işleyen ritim ve loş melodi, kimseye kendimizi kanıtlamak zorunda olmadığımızı hatırlatıyor.

9. Temporary

Hayatımızdaki hiçbir şeyin kalıcı olmadığını bazen hatırlamamız gerekiyor. İşte bu şarkının görevi de tam olarak bu. Hem sevinçler hem üzüntüler... Hepsi aslında geçici değil mi?

10. Feel Like

İç dünyamızdaki o git-gelleri, karmaşık duyguları ve bazen sadece her şeyden uzaklaşma isteğimizi özetleyen bu şarkıda herkes kendinden bir şey bulabilir. Dinlerken hem rahatlıyor hem de gerçekten anlaşıldığımızı hissediyoruz.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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