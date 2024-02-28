Yeni Medya MasterClass Programı başvuruları başladı
Yeni Medya MasterClass Programı başvuruları başladı
Co-Founder Academy ve GamFed Türkiye iş birliği ile düzenlenen Yeni Medya MasterClass eğitim programına başvurular başladı.
Günümüzde sürdürülebilir kalkınma ve inovasyonun öneminin artmasıyla birlikte, eğitim alanında da yenilikçi yaklaşımlar ve metodlar büyük bir dönüşümü tetikliyor. Bu anlayışın bir yansıması olarak, Co-Founder Academy ve uluslararası oyunlaştırma federasyonu Gamfed Türkiye iş birliğinde, sektör profesyonelleri ve girişimciler için kapsamlı bir eğitim programı hayata geçiriyor. Yeni Medya Masterclass adını taşıyan bu program, katılımcılarına yeni medya teknolojileri, dijital pazarlama, influencer marketing, Web 3.0, NFT & Metaverse gibi alanlarda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlıyor.
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64 saatlik yoğun bir program olarak tasarlanan Yeni Medya Masterclass, katılımcıların temel yetkinliklerden ileri düzey uygulamalı görevlere kadar geniş bir yelpazede eğitim almasını sağlayacak.
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