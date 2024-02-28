Yeni Medya MasterClass Programı başvuruları başladı

Program, 30 saat temel yetkinlik dersleri, 15 saat uygulamalı eğitim görevleri, 10 saat birebir mentorluk görüşmeleri ve 9 saat bitirme projesi hazırlama sürecinden oluşuyor. Eğitimler, alanında uzman isimler tarafından verilecek ve katılımcılara mentorluk, proje çalışması ve sunumlar gibi birçok fırsat sunulacak.

Program, yeni medya teknolojilerinden başlayarak, dijital pazarlama, influencer marketing, yeni medyada girişimcilik, Web 3.0, NFT & Metaverse, kullanıcı deneyimi tasarımı, oyun tasarımı ve oyunlaştırma, yapay zeka araçları gibi çeşitli konuları kapsayacak şekilde tasarlandı. Katılımcılar, bu eğitimler sayesinde etkili içerik oluşturma ve paylaşım tekniklerinden, hedef kitle ve rakip analizine, dijital reklam araçlarından sanal ortamların ve blok zinciri tabanlı çözümlerin kullanımına kadar geniş bir bilgi ve beceri setine sahip olacak.

Yeni Medya MasterClass programı kapsamında ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, GamFed Türkiye Kurucusu Ercan Altuğ Yılmaz, Tech Influencer Samet Jankovic, Web 3.0 Derneği Kurucusu Buğra Ayan, Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam, Dijital Pazarlama Uzmanı Şahin İzgi, Gamification Evangelist Kerem Yazıcı, UX/UI Designer Gülpınar Uyar ve XR Akademi Kurucusu Yusuf Özışık gibi profesyonel eğitmenler, katılımcıların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Son Başvuru Tarihi: 8 Mart 2024

Yeni Medya MasterClass Programı kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

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