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Yeni Haftaya Hızlı Başlangıç: 4 Kasım'da Borsa ve Dövizde Neler Oluyor?

etiket Yeni Haftaya Hızlı Başlangıç: 4 Kasım'da Borsa ve Dövizde Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 19:15

Yeni bir haftanın başındayız ve piyasalarda neler olup bittiğini öğrenmenin tam zamanı. Geçtiğimiz haftanın son işlem günü, yatırımcıların umut dolu bakışları eşliğinde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, yeni haftaya maalesef düşüşle başladı. Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında ise hareketlilik sürüyor. 

Hadi gelin, 4 Kasım sabahına nasıl başladığımızı, BIST 100'den altın fiyatlarına ve Brent petrol verilerine kadar detaylıca inceleyelim.

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Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,25 gerileyerek 8.862,49 puan seviyesine indi.

Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,25 gerileyerek 8.862,49 puan seviyesine indi.

Cuma günü yatırımcıların yüzünü güldüren ve günü yüzde 0,24 artışla 8.885,00 puandan kapatan endeks, bu sabah açılışta ivme kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi ise yüzde 0,26 değer kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi ise yüzde 0,26 değer kaybetti.

En çok kazandıran sektör yüzde 0,22 artışla taş toprak sektörü oldu. Madencilik sektörü ise yüzde 0,56 kayıpla piyasanın en çok değer kaybeden sektörlerinden biri olarak dikkat çekti.

Döviz piyasaları ise Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle hareketliliğini sürdürüyor.

Döviz piyasaları ise Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle hareketliliğini sürdürüyor.

Dolar/TL, yüzde 0,06 artarak 34,3478 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise daha güçlü bir performans sergileyerek yüzde 0,73 artışla 37,4994 seviyesine ulaştı.

Altının değeri yükselirken yatırımcılar "Güvende miyiz?" diye soruyor ve yanıt çoğunlukla "Evet!" oluyor.

Altının değeri yükselirken yatırımcılar "Güvende miyiz?" diye soruyor ve yanıt çoğunlukla "Evet!" oluyor.

Ons altın, yüzde 0,23 artışla 2.742,70 dolara çıkarken, yurt içinde gram altın 3.026 TL’den işlem görüyor.

Altın fiyatlarının yükselmesi, enflasyon ve uluslararası ekonomik gelişmelerin etkisini yansıtıyor.

Altın fiyatlarının yükselmesi, enflasyon ve uluslararası ekonomik gelişmelerin etkisini yansıtıyor.

Cumhuriyet altını ise alışta 20.625 TL, satışta 20.936 TL ile piyasadaki yerini koruyor.

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Enerji piyasalarında, Brent petrol fiyatları haftanın başlangıcında yüzde 2,46’lık bir artışla 74,90 dolara çıktı.

Enerji piyasalarında, Brent petrol fiyatları haftanın başlangıcında yüzde 2,46’lık bir artışla 74,90 dolara çıktı.

Bu artış, arz endişeleri ve küresel talebin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair beklentilerden kaynaklanıyor.

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