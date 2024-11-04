Yeni Haftaya Hızlı Başlangıç: 4 Kasım'da Borsa ve Dövizde Neler Oluyor?

Yeni bir haftanın başındayız ve piyasalarda neler olup bittiğini öğrenmenin tam zamanı. Geçtiğimiz haftanın son işlem günü, yatırımcıların umut dolu bakışları eşliğinde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, yeni haftaya maalesef düşüşle başladı. Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında ise hareketlilik sürüyor.

Hadi gelin, 4 Kasım sabahına nasıl başladığımızı, BIST 100'den altın fiyatlarına ve Brent petrol verilerine kadar detaylıca inceleyelim.