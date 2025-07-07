Yeni Girişimcilerin En Sık Yaptığı 11 Finansal Hata
Hayallerinizi kurdunuz, planlarınızı yaptınız ve yeni bir iş kurma sürecini başlattınız. Ancak bu yolda ciddi bir hazırlık yapmanız ve iyi bir strateji belirlemeniz oldukça önemli. Özellikle belirsiz ekonomik koşulların bulunduğu bir durumda başarıyı yakalamak için yalnızca iyi bir fikir yeterli olmaz. Çok yönlü bilgi ve sağlam bir planlama gerekir. Ve bir de aşağıdaki hataları yapmamak!
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1. Yetersiz Pazar Araştırması
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2. Yanlış Finansal Planlama
3. Yanlış Ekip Seçimi
4. Geri Bildirimlerin Önemsenmemesi
5. Yanlış Pazarlama Stratejileri
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6. Gerçekçi Olmayan Hedefler
7. Plansız Hareket Etme
8. Uzman Danışman Eksikliği
9. Sabırsızlık
10. Gereksiz Harcamalar
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11. Trendleri Takip Etmeme
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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