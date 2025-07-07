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Yeni Girişimcilerin En Sık Yaptığı 11 Finansal Hata

etiket Yeni Girişimcilerin En Sık Yaptığı 11 Finansal Hata

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 14:01

Hayallerinizi kurdunuz, planlarınızı yaptınız ve yeni bir iş kurma sürecini başlattınız. Ancak bu yolda ciddi bir hazırlık yapmanız ve iyi bir strateji belirlemeniz oldukça önemli. Özellikle belirsiz ekonomik koşulların bulunduğu bir durumda başarıyı yakalamak için yalnızca iyi bir fikir yeterli olmaz. Çok yönlü bilgi ve sağlam bir planlama gerekir. Ve bir de aşağıdaki hataları yapmamak!

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1. Yetersiz Pazar Araştırması

Girişimciliğin heyecanlı olduğu bir gerçek. Ama pazarı yeterince tanımadan harekete geçmek beraberinde ciddi riskler getirebilir. Ayrıca hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve pazarın dinamiklerini analiz etmeden atılan adımlar çoğu zaman boşa gider. Bu nedenle hem emek hem para harcamadan önce pazar şartlarını araştırmanız gerekir.

2. Yanlış Finansal Planlama

İstediğiniz kadar güçlü bir fikriniz olsun, o fikri sürdürecek sağlam bir finansal yapınız yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu nedenle gelir-gider dengesini iyi kurmayan girişimciler finansal olarak zor durumlarla karşılaşırlar. Bazen henüz yolun başında karşılaşılan bu hatalar pes ettirici olabilir...

3. Yanlış Ekip Seçimi

Başarılı ve sürdürülebilir bir girişim için yaptığınız işin gereksinimlerine uygun bir ekip kurmanız gerekir. Yalnızca güven ilişkisine dayalı yapılan ekip seçimleri genellikle işin niteliğiyle örtüşmez ve bu da süreçlerin tıkanmasına neden olabilir. Ortak hedeflere ilerlediğinizi bilmeniz ve birbirinizle uyumlu olmanız gerekir.

4. Geri Bildirimlerin Önemsenmemesi

Müşterilerinizin geri bildirimlerine, yorumlarına, sizin hakkınızda düşündüklerine kulak vermediğiniz sürece ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi geliştirmeniz mümkün değildir. Geri bildirimlere kulaklarını tıkayan girişimler pek çok önemli büyüme fırsatını kaçırabilir. Bu da işin hiçbir aşamamasında yapılmaması gereken büyük bir hatadır.

5. Yanlış Pazarlama Stratejileri

Bir fikrin doğru kişilere etkili şekilde ulaşması, o fikri değerli kılar. Günümüzde pazarlama veya reklam olarak adlandırılan bu stratejilerin doğru yapılmaması, markaların hedef kitleye ulaşamayarak başarısız olması açısından risklidir. Eğer yeterince iyi bir pazarlama ya da satış stratejisi geliştirmezseniz en iyi ürünleriniz bile uzun süre raflarda görünmez kalabilir.

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6. Gerçekçi Olmayan Hedefler

Hedefler markaların ve işletmelerin büyümesine yardımcı olur. Ancak gerçekçi hedefler koymazsanız karşılaştığınız hayallerinize ulaşamazsınız. Daha da kötüsü yanlış beklentiler sebebiyle hayal kırıklığına uğrarsınız. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefleri somut ve ölçülebilir şekilde belirlemek girişimlerin sağlıklı ilerleyişini destekler.

7. Plansız Hareket Etme

Rastlantılara bağlı şekilde hareket etmek iş dünyasında istenen başarıyı getirmez. Bu nedenle basit ya da kompleks olması fark etmeksizin iş planları oluşturmanız gerekir. Bu tutum, karar alma süreçlerini olumlu etkileyerek hedeflere adım adım yaklaşmaya yardımcıdır.

8. Uzman Danışman Eksikliği

Girişimcilerin yaptığı bir diğer hata, her sorunun üstesinden tek başlarına gelmeye çalışmalarıdır. Ancak birinin, tek başına her konuda uzman olması ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle özellikle uzmanlık dışı alanlarda destek almak için çekimser davranmamak gelişim fırsatlarını yakalamanızı sağlar. Ayrıca deneyimli danışmanlardan alınan görüşler sürecin hızlanmasına destek olarak gereksiz stresleri ortadan kaldırır.

9. Sabırsızlık

Yeni başlattığınız bir girişimin istediğiniz seviyeye ulaşması zaman alabilir. Bu durumu da gayet normal karşılamak gerekir. İniş çıkış dönemlerinde bile sabırlı davranmak başarıya ulaşmayı destekler. Çünkü düşünmeden hareket ederek hata yapma riskini ortadan kaldırır. Dolayısıyla kriz anlarının yaşanabileceğini ve işlerin büyümesi için zaman gerektiğini unutmamanız önemlidir.

10. Gereksiz Harcamalar

Yola çıktığınız sermayeyi doğru şekilde kullanmamanız ya da aşırı ve yanlış harcamalar yapmanız, birikimlerin kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle bir bütçe planı yapmak ve harcamaları önem sırasına göre gruplandırmak gerekir. Ayrıca kriz anları için kenarda bulundurmak da çok önemlidir. Böylece işin getireceği tüm riskler karşısında daha tutumlu davranma ve panik yapmadan hareket etme şansınız olur.

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11. Trendleri Takip Etmeme

Her şeyin çok hızlı değiştiği bu dönemde müşteri beklentileri de iş yapma biçimleri de hızlı şekilde değişiyor. Bu değişime ayak uydurmayan işletmelerse ne yazık ki başarılı olamıyor. Bu nedenle trendleri takip ederek rekabet avantajı elde etmeyi önemsemeniz gerekir. Dijital ekipmanların kullanımı, akıllı bankacılık çözümleri ve sosyal medya yönetimi gibi alanlarda ilgili uzmanlarla iş birliği yapmanız sizi rakiplerinizin önüne taşır ve işletme potansiyelini geliştirir.

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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