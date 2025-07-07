Yeni Girişimcilerin En Sık Yaptığı 11 Finansal Hata

Yola çıktığınız sermayeyi doğru şekilde kullanmamanız ya da aşırı ve yanlış harcamalar yapmanız, birikimlerin kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle bir bütçe planı yapmak ve harcamaları önem sırasına göre gruplandırmak gerekir. Ayrıca kriz anları için kenarda bulundurmak da çok önemlidir. Böylece işin getireceği tüm riskler karşısında daha tutumlu davranma ve panik yapmadan hareket etme şansınız olur.