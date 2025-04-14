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Yeni Dişil’in Uyanışa Geçip Erile İlham Olduğu Yeni Dünya Düzeni İçin

etiket Yeni Dişil’in Uyanışa Geçip Erile İlham Olduğu Yeni Dünya Düzeni İçin

Dr. Nil Keskin
Dr. Nil Keskin - yazio
14.04.2025 - 18:30

Matriks filmini şöyle bir hatırlayalım. Trinity ( dişil olan) önce uyanışa geçer ve sonra Neo’ yu davet eder. Neo Trinity’ nin çağrısını takip eder ve ondan aldığı ilhamla dönüşüm yolculuğuna girer. Morpheus onun rehberi olur, Kahin ona güç veren olur. İşte tıpkı 1999 yapımı bu özel filmdeki gibi, dünyada özellikle 2012 yılında uyanış yoluna çıkan dişil, ruhsal çabaları ile büyük dönüşümler geçirdi. Rehberlikler aldı, derin arınma çalışmaları yaptı, hala da dünyada dişilin bu yolculuğu dalga dalga devam ediyor. Pandemi ile hızlanan artan sayılarla yükselen frekans, kollektifte de eril olanı tetikledi, ilham oldu, oluyor. En yoğun şekilde 2024 yılında eril olan da harekete geçti. Büyük farkındalıklar yaşamaya başladı. Şimdilerde hızla bu yolda kendini bulmaya çalışıyor. Gücünü toplamaya çalışıyor.

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Şöyle bir hatırlayacak olursak…

Şöyle bir hatırlayacak olursak…

Eşitsizliğin, insanların doğadan kopuşunun ve özlerinden ayrılmışlığının, şiddetin, dengesizliklerin, bağımlılıkların dünyayı sardığı bir dönemdi. Mecburen içinde yavaşlamanın, durmanın, kimi zaman korkunun yine hayatlara girdiği bir zamanlardı...Ama bir o kadar da insanların içsel dünyalarıyla yüzleşme fırsatı buldukları, kolektif bilinçte köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Evden çalışma, kadın-erkek arasındaki ev işleri dengesizliği ve toplumsal yapıları etkileyen teknolojik faktörler, bireylerin dünyayla iletişimlerini yeni bakış açıları üzerinden sorgulamalarına yol açtı. Bu durum araştırma sonuçlarına göre kadınların üzerinde daha fazla yükler yaratsa da, kimi zaman ilişkinin yapısını anlamını sorgulamalara kadar yönlendirdi.  

Toplumsal rollerin, virüsün kadın-erkek demeden insana gerçekleştirdiği bir tehdit insanları birleştirerek dişil ve eril enerjilerinin yeniden şekillenmesine yol açtı. Bu süreç, eski toplumsal paradigmaların sorgulanıp, yeni bir dengeye doğru adım atılmasını sağladı. 

İnsanların, içsel farkındalıklarını artırarak başlattıkları daha empatik bir toplum yaratma fikri kendini geliştiren ve kendi sınırlarını aşan insanlarla birlikte başarıya ulaşabilecek mi? Bu dönüşüme baş koyan ve yaşayacağı derin farkındalıklarla başa çıkabilecek herkes için, evet. 

İşte tam bu noktada uzun bir süredir izini sürdüğüm ve dönüşüm yolculuğunun gerçek hayatlara kolaylıkla entegre edilebileceği dengeli eril ve dengeli dişil olarak içimizdeki enerjileri kendi en yüksek potansiyelimiz için kullanabilmeyle ilgili yollar, methodlar oluşmaya başladı. Bu yolculuk son 3 senedir 300.000 üzerinde küresel anlamda uygulayan başta kadınlarda, kendini çok olumlu sonuçlarla ispat etti. Gerek anketlerle, betimsel analizlerle birlikte entegre ettiğimiz dönüşüm yolculukları fiziksel ve ruhsal pek çok iyileşmeye hizmet etti. 

Yeni dünyanın gerçekten kadın bedenindeki sağlıklı, dengeli erdemlere ve fiziksel iyi oluş haline ihtiyacı var. Dolayısıyla dünyanın kollektif iyilik hali için sayılarımızın çoğalması çok önemli…

Peki bu değişime dönüşüme nasıl uyumlanacağız? Yeni Eril ve Dişilin 9 kodu burada bize nasıl rehberlik ediyor? 

Bu yazıda özellikle Yeni Dişilin kodlarına doğru biraz derinleşelim.

Yeni Dişil’in 9 Kodu

Yeni Dişil’in 9 Kodu

Sezgisel Bilgelik, Şefkat ve Yaratıcılığın Yükselişi

Dişil ve eril enerjiler, biyolojik cinsiyetten bağımsız olarak her insanda bulunan iki temel yaşam gücüdür. Dişil enerji (yin), yaratıcı, besleyici, sezgisel ve akışta olan yönümüzü temsil ederken, eril enerji (yang), hareket, mantık, eylem ve yapı kurma gücünü simgeler.

Dişil enerji, doğası gereği kapsayıcı, sezgisel, yaratıcı ve besleyicidir. Ancak geçmiş çağlarda dişil enerjinin bu güçlü yönleri bastırılmış, edilgen bir konuma itilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ise 'Yeni Dişil' olarak adlandırabileceğimiz bir dönüşüm sürecindeyiz. Peki, bu yeni dişil enerji nedir ve neden bu kadar önemli?

“Yeni Dişil” kitabında da bahsettiğim 9 kodu gelin kısaca özetleyelim. Herşey önce kadın beden formunda içindeki dengesizleşen erilin, hatta kimi zaman yükselen erilin bir sebeple ( etrafındaki erilin tetiklemesi, hastalık, iş ilişki sorunları vb.) 

  • 1.Alma Kodu: Alma Kodu, kadının içsel gücünü ve kendisini önce kabul etmesi, onurlandırması, yaşamın doğal akışını benimsemesi ile ilgilidir. Nasıl doğum için rahim bekler ve spermler rahme ulaşmaya çalışıyorsa, kadın da alıcı olma halini benimsediğinde ve kabul ettiğinde, ona bahşedilen yetenekler ve fırsatlarla daha uyumlu olduğunu fark edecektir.

ALMAK, bir kadının Vermeden önce ilk yaptığı olmalıdır. Alan kadın ancak yaratır ve dönüştürür. - Dr. Nil Keskin

  • 2.Arınma Kodu: Bu zamana kadar bilinçli veya bilinçsiz aldıklarından arınma gerektiğini gösterir. Kadınların geçmişin etkilerinden, travmalardan ya da kısıtlayıcı inançlardan temizlenmelerini sağlar. Bu arınma, hem fiziksel hem de ruhsal düzeyde bir özgürleşme getirir ve kadının daha saf, özgün bir şekilde kendisini bulmasına yardımcı olur.

  • 3.Yaratım Kodu: Yaratım enerjisi kadının en doğal halin. Yaratım için yaratıcı boşluk gerekiyor. Bu boşluğu gerek sonsuzluğa bağlı rahim alanında, gerekse kendini arındırdıklarından kalanlarla oluşturabilirsin. Kadınlar yaşamlarını yaratıcı bir bilinçle yönlendirmeye ve kendilerini özgün bir şekilde ifade etmeye cesaret edebilir. Yaratım gücü ancak içeriye aldıklarının kalitesi ile olur. İlk üç kodun etkinleşmesinde özellikle rahim alanı çalışmalarını önemsiyoruz. Rahmin bilgeliğini özellikle bir ve ikinci kodda hatırlıyoruz. Tıpkı tarihin sayfalarındaki kadınların pek çok rituelle bu bilgeliğe sahip olduklarını bizlere gösteren bulgulardaki gibi..

  • 4.Dönüştürme Kodu: Eski kalıplardan ve alışkanlıklardan yeni bir benliğe geçişi ifade eder. Eskiyi bırakıp yeniyi kabul etme cesareti ve kabullenişidir. Bu, yaşamın her alanında daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşma sürecini tetikler. Dönüştürme Kodu, içsel bir devrim yaparak kişinin daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşmasını sağlar. Duyguların bastırılmadan akmasına izin vermek, eski kalıpları kırmak ve daha özgün bir yaşam inşa etmek için bireylere rehberlik eder.

  • 5.Cesaret Kodu: Kadının yaşamındaki zorluklarla yüzleşme ve onlardan büyüme cesaretini bulmasını sağlar. Cesaret, kişinin korkularını aşmasını, sınırlarını zorlamasını ve yeni alanlara adım atmasını temsil eder. Bu kod, özellikle özgüvenin yükselmesi ve içsel gücün harekete geçmesi ile ilgilidir.

  • 6.Şefkat ve Besleyicilik Kodu: Kendine ve başkalarına yönelik sağlıklı bir şefkat geliştirmek, bireysel ve toplumsal dönüşüm için kritik bir adımdır. Şefkatin yükselişi, toplumda bireyler arası ilişkilerde daha fazla anlayış, bağ kurma ve ortak bilinç geliştirme ihtiyacını doğuruyor. Empati ve duygusal zeka giderek daha değerli hale geliyor.

  • 7.İletişim ve İfade Kodu: Kadının duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etme yeteneğini geliştirmeyi ifade eder. İletişim sadece kelimelerle değil, aynı zamanda beden dili ve sezgisel anlamlarla da bağlantılıdır. Bu kod, kendini doğru şekilde ifade etmenin gücüne işaret eder ve toplumsal anlamda da daha sağlıklı, daha açık ilişkiler kurmaya yardımcı olur.

  • 8.Sezgisellik Kodu: Yeni Dişil, yalnızca pasif bir şefkat veya duygu hali değil, aynı zamanda güçlü bir sezgisel bilgelik içerir. Bireyler giderek daha fazla iç seslerine kulak vermeye, sezgilerini kullanarak kararlar almaya yöneliyor. Artık salt mantık ve analiz odaklı bir dünya yerine, büyük resmin farkında, içsel rehberliği önemseyen bir anlayış yükselişte.

  • 9.Birlik Kodu: Birlik Kodu, kendini bir bütünün parçası olarak görmek ve her şeyle derin bir bağlantı hissi yaratmakla ilgilidir. Bu kod, kişinin sadece bireysel bir varlık olmadığını, aynı zamanda başkaları, doğa ve evrenle güçlü bir bağ içinde olduğunu fark etmesini sağlar. Birlik, parçaların bir araya gelip tek bir bütün oluşturduğu bir enerjidir. Ayrıca Yeni Eril’le buluştuğu alandır.

Birlik Kodu, Yeni Dişil ve Yeni Eril’in kişisel gelişimi ve toplumsal dönüşüm için çok önemlidir.

Birlik Kodu, Yeni Dişil ve Yeni Eril’in kişisel gelişimi ve toplumsal dönüşüm için çok önemlidir.

Çünkü birey, yalnızca kendi iç yolculuğuna odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda kolektif bilinçle de uyum içinde hareket eder. Bu, toplumsal barış, empati, anlayış ve şefkat gibi değerlere odaklanmayı gerektirir. Kişi, kendini sadece bir birey olarak değil, daha büyük bir sisteme, tüm insanlığa ve doğaya entegre bir varlık olarak görmeye başlar.

Bu kodların kadın bedeninde derin aktivasyonu, hatırlanması için kitaplarda uygulamalarla buluşalım. Böylece kadın bedeninde sürdüğün bu yaşamda en yüksek potansiyeline ve sağlığına kavuşmana yardımcı olalım. 

Bir sonraki yazımda Yeni Eril ve Yeni Erilin kodları ile devam edeceğiz.

Şefkatle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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