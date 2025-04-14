Yeni Dişil’in Uyanışa Geçip Erile İlham Olduğu Yeni Dünya Düzeni İçin

Eşitsizliğin, insanların doğadan kopuşunun ve özlerinden ayrılmışlığının, şiddetin, dengesizliklerin, bağımlılıkların dünyayı sardığı bir dönemdi. Mecburen içinde yavaşlamanın, durmanın, kimi zaman korkunun yine hayatlara girdiği bir zamanlardı...Ama bir o kadar da insanların içsel dünyalarıyla yüzleşme fırsatı buldukları, kolektif bilinçte köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Evden çalışma, kadın-erkek arasındaki ev işleri dengesizliği ve toplumsal yapıları etkileyen teknolojik faktörler, bireylerin dünyayla iletişimlerini yeni bakış açıları üzerinden sorgulamalarına yol açtı. Bu durum araştırma sonuçlarına göre kadınların üzerinde daha fazla yükler yaratsa da, kimi zaman ilişkinin yapısını anlamını sorgulamalara kadar yönlendirdi.

Toplumsal rollerin, virüsün kadın-erkek demeden insana gerçekleştirdiği bir tehdit insanları birleştirerek dişil ve eril enerjilerinin yeniden şekillenmesine yol açtı. Bu süreç, eski toplumsal paradigmaların sorgulanıp, yeni bir dengeye doğru adım atılmasını sağladı.

İnsanların, içsel farkındalıklarını artırarak başlattıkları daha empatik bir toplum yaratma fikri kendini geliştiren ve kendi sınırlarını aşan insanlarla birlikte başarıya ulaşabilecek mi? Bu dönüşüme baş koyan ve yaşayacağı derin farkındalıklarla başa çıkabilecek herkes için, evet.

İşte tam bu noktada uzun bir süredir izini sürdüğüm ve dönüşüm yolculuğunun gerçek hayatlara kolaylıkla entegre edilebileceği dengeli eril ve dengeli dişil olarak içimizdeki enerjileri kendi en yüksek potansiyelimiz için kullanabilmeyle ilgili yollar, methodlar oluşmaya başladı. Bu yolculuk son 3 senedir 300.000 üzerinde küresel anlamda uygulayan başta kadınlarda, kendini çok olumlu sonuçlarla ispat etti. Gerek anketlerle, betimsel analizlerle birlikte entegre ettiğimiz dönüşüm yolculukları fiziksel ve ruhsal pek çok iyileşmeye hizmet etti.

Yeni dünyanın gerçekten kadın bedenindeki sağlıklı, dengeli erdemlere ve fiziksel iyi oluş haline ihtiyacı var. Dolayısıyla dünyanın kollektif iyilik hali için sayılarımızın çoğalması çok önemli…

Peki bu değişime dönüşüme nasıl uyumlanacağız? Yeni Eril ve Dişilin 9 kodu burada bize nasıl rehberlik ediyor?

Bu yazıda özellikle Yeni Dişilin kodlarına doğru biraz derinleşelim.