Yeni Bir Uğraş Lazım: Partnerinle Denemen Gereken Hobiyi Söylüyoruz!
Yeni Bir Uğraş Lazım: Partnerinle Denemen Gereken Hobiyi Söylüyoruz!
Sen bize ilişkini ve isteklerini anlat, biz de ilişkine yeni bir heyecan katacak o yeni hobiyi söyleyelim. E hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. İkinizin ortak ilgi alanı bunlardan hangisi?
3. Ne kadar sıklıkta vakit geçiriyorsunuz?
4. Yeni bir hobi için ne kadar bütçeniz var?
5. Peki nerede hobinizle ilgilenmek istersiniz?
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