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Yeni Bir Uğraş Lazım: Partnerinle Denemen Gereken Hobiyi Söylüyoruz!

etiket Yeni Bir Uğraş Lazım: Partnerinle Denemen Gereken Hobiyi Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 23:46

Sen bize ilişkini ve isteklerini anlat, biz de ilişkine yeni bir heyecan katacak o yeni hobiyi söyleyelim. E hazırsan başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. İkinizin ortak ilgi alanı bunlardan hangisi?

3. Ne kadar sıklıkta vakit geçiriyorsunuz?

4. Yeni bir hobi için ne kadar bütçeniz var?

5. Peki nerede hobinizle ilgilenmek istersiniz?

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6. Peki rekabetçi misiniz?

7. Bu sporlardan hangisi size daha yakın?

8. Peki yaratıcılık konusunda nasılsınız?

9. Son olarak sizi yansıtan duvar hangisi?

Kesinlikle yoga!

Kesinlikle yoga!

İster evde ister dışarıda yapabileceğiniz bu hobi için hem çok fazla para harcamanıza gerek yok hem de size çok iyi gelecek. Bedeninizi tanımanıza olanak sağlarken birlikte yapacağınız için de hareketlerde daha fazla derinleşebilir ve zaman içinde esnekleşebilirsiniz. Hem birbirinize destek olabilir hem de günlük hayatta kendinize vakit ayırabilirsiniz.

Kesinlikle yemek kursu!

Kesinlikle yemek kursu!

Biraz farklı şeyler denemek istiyorsanız yemek ve içecek kursları ile başlayabilirsiniz. Dünya mutfağından ilginizi çeken yemekleri yaparken birlikte çalışmanın önemini de fark edebilirsiniz. Canınız istediğinde kokteyl ve kahve kurslarına da katılabilirsiniz. Düzenli olarak gideceğiniz bu kurslarda kaliteli vakit geçireceğinize eminiz!

Kesinlikle seramik!

Kesinlikle seramik!

İçinizde bulunan yaratıcılığı gün yüzüne çıkarmak için seramik kursundan daha iyisi düşünülemez. Hem kendiniz hem de partneriniz için bir şeyler yapabilir ve toprak, çamur ile oynayarak tüm enerjinizi atabilirsiniz. Seramikte şekil verdikçe boyadıkça bu hobiyi daha çok seveceğinize eminiz. Zaten nereden baksak çok keyifli!

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