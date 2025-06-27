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Yeni Bir Aşka Başlamadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 12 Soru

etiket Yeni Bir Aşka Başlamadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 12 Soru

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 23:23

Yeni bir ilişkiye başlamak her zaman kolay olmuyor, insan başta biraz korkuyor. Bu korkunun sebebi tam olarak ne istediğimizi bilmemekten kaynaklanıyor olabilir mi? Bu içerikte yer alan soruları kendine sor ve yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığını öğren…

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1. Gerçekten yeni bir ilişiye hazır mıyım?

Basit bir soru ile başlayalım… Çoğu zaman ne hissettiğimizi, ne kadar hazır olduğumuzu bilmeden bir ilişkinin içinde buluyoruz kendimizi. Bir ilişkiye başlamak için yalnızca o kişiden hoşlanıyor olmak yetmiyor. İlk önce psikolojik olarak bir ilişkiye hazır olup olmadığımıza bakmamız gerekiyor.

2. Geçmiş ilişkimden ne öğrendim?

Geçmiş ilişkilerimiz yeni ilişkimiz için güzel bir rehber oluyor. Hepimiz geçmiş ilişkilerimizde doğal olarak birçok hata yaptık. Hem kendi hem de partnerimizin hataları yeni ilişkimizde bize neleri yapmamamız gerektiğini gösteriyor. Bunlara uyarsak aslında yeni ilişkide çok daha sağlıklı ilerleyebiliriz.

3. Bu ilişkiyi neden istiyorum?

Belki de en kritik sorulardan biri budur. Dediğimiz gibi, bir insandan sadece hoşlanmak onunla ilişkiye başlamak için yeterli bir sebep olmuyor. Ama ilişki istemenin temeline de inmek gerekiyor. Bu ilişkiyi neden istiyoruz? Sevgi mi? Yalnızlık korkusu mu? Yoksa çevremizdeki herkesin sevgilisinin olması mı?

4. İlişkiden beklentilerim neler?

İlişkiye başlamadan önce o ilişkiden neler beklediğimizi kafamızda belirlememiz gerekiyor. Böylece bu beklentilerin karşılanamayacağını anladığımızda zarar görmemek adına ilişkiden çıkabiliriz. Çünkü insanı aslında ayrılıklar değil, beklentilerinin karşılanmaması yıpratıyor.

5. Hayatımda şu an ilişkiye yer var mı?

Her zaman hayatımızın duygusal olarak müsait döneminde olmayabiliyoruz. Çeşitli hastalıklar, yoğunluklar, başka öncelikler… Bunlar varken bir ilişkiye yer açmak kimi zamanlar zor olabiliyor. Bu nedenle ilişkiye başlamadan önce şöyle bir hayatımıza bakmalı, yer açıp açamayacağımıza karar vermeliyiz.

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6. İlişkide nasıl sınırlar koymalıyım?

İlişkilerde yapılan en büyük hatalardan biri de sınırların netleştirilmemesi. “Ben seviyorsam her şeyime dahil ederim” düşüncesi pek de sağlıklı değil. Çünkü ilişkide olsak bile her iki taraf da birey ve bu özerkliği korumak gerekiyor. Tabii bu demek değil ki tamamen ayrı takılın. Ortasını bulun…

7. Kendimi yeterince seviyor muyum?

Bir söz vardır ya, kendisini sevmeyen kimseyi sevemez diye. O kadar doğru bir söz ki! İlişkiye başlamadan önce kendimizle aramızdaki bağı düzeltmemiz, kendimizle barışmamız gerekiyor. Kendi değerini bilmeden başladığın ilişkilerin sonunda hep “Neden değerimi bilemedi ki?” sorusu gündeme geliyor.

8. Geçmişten gelen kalp kırıklıklarım var mı?

İnsanız, bazı ilişkileri atlatamayabiliyoruz. Bu oldukça normal bir durum olsa da bunu görmezden gelirsek sorun orada başlıyor. Eğer ki eski partnerimize hala öfke duyuyorsak yeni bir ilişkiye pek de hazır değilizdir. Eski ilişkinin enkazından kurtulup taptaze bir ilişkiye başlamak çok daha sağlıklı.

9. Bir ilişkide neleri kabul etmeyeceğim?

Hani psikologlar der ya, “red flagleri görmüşsün ama görmemezlikten gelmişsin” diye… Bunu yaşamamak için ilişkide kabul etmeyeceğimiz şeyleri önceden belirlemeliyiz. Çünkü başta görmezden geldiğimiz o red flagler ilişkinin ilerleyen zamanlarında çok daha acı verici bir hale dönüşüyor, en sonunda da ayrılık oluyor.

10. Sağlıklı iletişim kurmaya hazır mıyım?

Bu sorunun iki farklı tarafı var. Birincisi kaygılı, ikincisi ise kaçıngan bağlanan partnerler. Eğer ki kaygılı bağlanansak yoğun bir iletişim isteği, her şeyi tehdit olarak algılama durumu olur. Eğer kaçıngan bağlanansak da bu tam tersine bağlılıktan kaçış anlamına gelir. Her ikisi de sağlıklı değil. Bu yüzden sağlıklı iletişime hazır olup olmadığımızı sorgulamak lazım.

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11. İlişkideki sorunlarla nasıl başa çıkacağım?

Yukarıda bahsettiğimiz kaygılı ve kaçıngan partnerler için bu sorunun cevabı da oldukça önemli. Kaygılı partnerler için ilişkideki sorunlarla başa çıkmak çok zorlayıcı, çok stresli. Bu da insanın kendisine verebileceği en büyük zararlardan. Kaçıngan partnerler de kaçma eğilimi gösterdiği için o da ayrı dert…

12. Bu ilişki bana kendimi iyi hissettirecek mi?

Son sorumuz ise tamamen özümüzle alakalı. Bir ilişkinin bize kendimizi kötü hissettirmek yerine iyi hissettirmesi gerekiyor. İlişkilerin temelinde iyi ve huzurlu olmak olmalı. Toksik, kaotik ilişkiler o kadar yorucu ki! Partner olarak seçeceğimiz kişiyi iyi değerlendirmeli, bize iyi gelecek mi diye analiz etmeliyiz.

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Radlands
Radlands
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