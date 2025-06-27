Yeni Bir Aşka Başlamadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 12 Soru

Bu sorunun iki farklı tarafı var. Birincisi kaygılı, ikincisi ise kaçıngan bağlanan partnerler. Eğer ki kaygılı bağlanansak yoğun bir iletişim isteği, her şeyi tehdit olarak algılama durumu olur. Eğer kaçıngan bağlanansak da bu tam tersine bağlılıktan kaçış anlamına gelir. Her ikisi de sağlıklı değil. Bu yüzden sağlıklı iletişime hazır olup olmadığımızı sorgulamak lazım.