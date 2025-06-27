Yeni Bir Aşka Başlamadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 12 Soru
Yeni bir ilişkiye başlamak her zaman kolay olmuyor, insan başta biraz korkuyor. Bu korkunun sebebi tam olarak ne istediğimizi bilmemekten kaynaklanıyor olabilir mi? Bu içerikte yer alan soruları kendine sor ve yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığını öğren…
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1. Gerçekten yeni bir ilişiye hazır mıyım?
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2. Geçmiş ilişkimden ne öğrendim?
3. Bu ilişkiyi neden istiyorum?
4. İlişkiden beklentilerim neler?
5. Hayatımda şu an ilişkiye yer var mı?
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6. İlişkide nasıl sınırlar koymalıyım?
7. Kendimi yeterince seviyor muyum?
8. Geçmişten gelen kalp kırıklıklarım var mı?
9. Bir ilişkide neleri kabul etmeyeceğim?
10. Sağlıklı iletişim kurmaya hazır mıyım?
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11. İlişkideki sorunlarla nasıl başa çıkacağım?
12. Bu ilişki bana kendimi iyi hissettirecek mi?
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