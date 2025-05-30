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Yemek Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Evrenin Aşçısısın?

etiket Yemek Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Evrenin Aşçısısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 20:31

Seçimlerimiz bizi hemen ele verir. Tıpkı hangi yemeği seçtiğimizde ortaya çıkan karakterimiz gibi. Ama bu sefer sıradan bir karakter analizi yapmayacağız. Hangi kurgusal evrenin aşçısı olabilirsin, onu düşüneceğiz!

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Önce çorbalardan başlayalım: Favori çorbanı seç bakalım!

Şu ana yemeklerden gözün kapalı bir şekilde hangisini yersin?

Ağzımız sulandı! Bir börek seç bakalım.

Sıra köftelerde! 😋 Şu köftelerden hangisine ağzının suyu aktı?

Bu makarnaların her çeşidi damak çatlatır! 😅 Birini seçer misin?

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En çok yaptığın salatayı seç bakalım!

Sıra geldi mezelere! En çok hangi mezeyi sofralardan eksik etmiyorsun?

"E tatlılar nerede?" dediğini duyar gibiyiz! Şu sütlü tatlılardan hangisine "Çayla beraber iyi gider." dersin?

Şerbetli tatlıları da soralım ve hangi evrenin aşçısı olabileceğini söyleyelim!

Sen kesinlikle Orta Dünya'nın aşçısı olurdun!

Sen kesinlikle Orta Dünya'nın aşçısı olurdun!

Senin mutfağın tam anlamıyla huzurun adresi gibi. Gösterişli tabaklar ve Instagram'lık sunumlar pen de umurunda değil. Lezzet senin için elbette önemli ama onun da bir samimiyeti olmalı diyorsun. Sabah kahvaltısı senin için ayrı bir yerde ama illa krallara layık sofralar kurmana gerek yok. Ekmek, peynir, bir de çay varsa hayat senin için güzel bir yer oluyor. Malzemeyi iyi kullanıyorsun tahminimizce.  Ölçüyle aran yok ama hep tutturursun bir şekilde. Misafir geleceğini duyan, sırf senin mutfağında bir tabak kapmak için erkenden gelir. Tarif soranlara 'Göz kararı.' deyip geçersin ama gönlünden ne geçiyorsa tencereye o girer. Sessiz sakin ama eli lezzetli birisin. Abartmadan, kasmadan ama sevgiyle pişiriyorsunv e bu da yeterince etkileyici zaten!

Westeros'ta çalışkan bir aşçı olurdun!

Düzenli, dikkatli ve kimsenin fark etmediği detayları önemseyen bir tarzın var. Mutfakta ölçüsüzlük sana göre değil. Ne kadar baharat, kaç dakika pişirme, hangi sıra… Hepsi sende net. Ama bu kurallılık seni sıkıcı yapmıyor, tam tersine herkesin güvenebileceği biri haline getiriyor. Bir yemek pişirdiğinde herkes “Bu onun elinde çıktıysa kesin iyidir.” diye düşünüyor. Zaten seninle bir sofraya oturan kişi fazla konuşmadan yemeğe odaklanıyor. Sakin birisin ama biri mutfağa karışırsa içinden bir başkası çıkıyor, öyle de bir ciddiyetin var. Sonuçta senin elinden çıkan yemeklerde bir tutarlılık, bir emek hissi var. Kolay kolay herkesin başaramayacağı bir şey bu!

Rick and Morty evreninde deneysel yemekler pişiren bir aşçı olurdun!

Senin mutfak anlayışın biraz dağınık ama özgün. Elde ne varsa onunla bir şeyler yapmayı seviyorsun. Tariflere çok takılmazsın ve deneme yanılmayla ilerlersin. Bazen mükemmel bir şey çıkar, bazen “Bir daha yapmam.” dersin ama asla pişman olmazsın. Tatlar konusunda cesursun. Belki her şey harika olmuyor ama hep yeni bir şey denemeye açıksın. Zaten mutfak senin için bir görev değil, bir alan. Kural koyanlara karşı biraz mesafelisin. Teknolojik aletlerle aran iyiyse işin kolay; Airfryer, mikser, ne varsa mutfağın bir parçası. Kendi düzeninde bir sistemin var ve bu da seni sıradanlıktan çıkarıyor. Farklı ama lezzetli, yani tam senlik!

Harry Potter evreninde kazan kazan yemek pişirirdin!

Senin yemeklerin sade görünen ama içinde ufak sürprizler barındıran cinsten. Alışılagelmiş tarifleri bir şekilde kendine göre yorumluyorsun. Elinin lezzeti var ama tarif soran olursa çok net anlatamıyorsun çünkü çoğu şeyi o anki hissiyatla yapıyorsun. Mutfağında biraz karışıklık olabilir ama o da senin tarzının bir parçası zaten. Sofra kurmayı, etrafındakilere ikram etmeyi seviyorsun, ama ilgi odağı olmak gibi bir derdin yok. Bir şeyleri el yordamıyla öğrenmişsin, pratik zekânla da toparlamışsın. Sihirli değneğe gerek kalmadan lezzetli tabaklar çıkarabiliyorsun. Sıcakkanlı, paylaşımcı ve kendince özel bir stilin var. O yüzden senin yemeklerin hem tanıdık, hem de kendine has.

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Ma Belle
Ma Belle
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