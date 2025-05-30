Yemek Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Evrenin Aşçısısın?

Senin mutfağın tam anlamıyla huzurun adresi gibi. Gösterişli tabaklar ve Instagram'lık sunumlar pen de umurunda değil. Lezzet senin için elbette önemli ama onun da bir samimiyeti olmalı diyorsun. Sabah kahvaltısı senin için ayrı bir yerde ama illa krallara layık sofralar kurmana gerek yok. Ekmek, peynir, bir de çay varsa hayat senin için güzel bir yer oluyor. Malzemeyi iyi kullanıyorsun tahminimizce. Ölçüyle aran yok ama hep tutturursun bir şekilde. Misafir geleceğini duyan, sırf senin mutfağında bir tabak kapmak için erkenden gelir. Tarif soranlara 'Göz kararı.' deyip geçersin ama gönlünden ne geçiyorsa tencereye o girer. Sessiz sakin ama eli lezzetli birisin. Abartmadan, kasmadan ama sevgiyle pişiriyorsunv e bu da yeterince etkileyici zaten!