Yemek Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Evrenin Aşçısısın?
Seçimlerimiz bizi hemen ele verir. Tıpkı hangi yemeği seçtiğimizde ortaya çıkan karakterimiz gibi. Ama bu sefer sıradan bir karakter analizi yapmayacağız. Hangi kurgusal evrenin aşçısı olabilirsin, onu düşüneceğiz!
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Önce çorbalardan başlayalım: Favori çorbanı seç bakalım!
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Şu ana yemeklerden gözün kapalı bir şekilde hangisini yersin?
Ağzımız sulandı! Bir börek seç bakalım.
Sıra köftelerde! 😋 Şu köftelerden hangisine ağzının suyu aktı?
Bu makarnaların her çeşidi damak çatlatır! 😅 Birini seçer misin?
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En çok yaptığın salatayı seç bakalım!
Sıra geldi mezelere! En çok hangi mezeyi sofralardan eksik etmiyorsun?
"E tatlılar nerede?" dediğini duyar gibiyiz! Şu sütlü tatlılardan hangisine "Çayla beraber iyi gider." dersin?
Şerbetli tatlıları da soralım ve hangi evrenin aşçısı olabileceğini söyleyelim!
Sen kesinlikle Orta Dünya'nın aşçısı olurdun!
Westeros'ta çalışkan bir aşçı olurdun!
Rick and Morty evreninde deneysel yemekler pişiren bir aşçı olurdun!
Harry Potter evreninde kazan kazan yemek pişirirdin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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