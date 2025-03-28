Yemek Sonrası Keyfi: Bayram Kahvesinin Yanına En Yakışan İkramlık Tarifleri
Yemek Sonrası Keyfi: Bayram Kahvesinin Yanına En Yakışan İkramlık Tarifleri
Eski bayramları özleyenler el kaldırsın! 🙋♂️ Artık eskisi gibi pek coşkulu yaşanmadığı söylense de bayram ruhunu geri getirmeye çalışıyoruz. Sabah el öpmek, komşular ve akrabalarla bayramlaşmak, taze bir bayram kahvesi içmek ve en önemlisi kahvenin yanında sunduğumuz lezzetli ikramlıklarla bayram ruhunu yeniden yaşayalım dedik.
Kahvenin yanına hazırlayacağınız ikramlıkları, modern bir dokunuş ekleyerek hem hızlı hem de pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bunun için tariflerimize göz atmanız gerekecek! 👇
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Kenarları çıtır, içi yumuşacık: Orman Meyveli Pankek
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Kahveye çok yakışır: Tarçınlı Cupcake
Parmak ısırtır: Kahveli Brownie
Yapımı çok kolay: Sufle
Şekeri fazla kaçırmak istemeyenlere: Yaban Mersinli ve Yulaflı Kurabiye
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Hemen bitireceğinize eminiz: Cevizli ve Tarçınlı Elmalı Kurabiye
Rafine şekersiz tariflere devam: Çikolatalı Muzlu Mini Krep
Şipşak hazırlanır: Ballı Kızarmış Ekmek
Yapması kolay, yemesi şahane: Ballı Cevizli Armut
Bisküviye yeni bir yorum getirdik: Kahveli Kakaolu Bisküvi Topları
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