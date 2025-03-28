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Yemek Sonrası Keyfi: Bayram Kahvesinin Yanına En Yakışan İkramlık Tarifleri

etiket Yemek Sonrası Keyfi: Bayram Kahvesinin Yanına En Yakışan İkramlık Tarifleri

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 18:01

Eski bayramları özleyenler el kaldırsın! 🙋‍♂️ Artık eskisi gibi pek coşkulu yaşanmadığı söylense de bayram ruhunu geri getirmeye çalışıyoruz. Sabah el öpmek, komşular ve akrabalarla bayramlaşmak, taze bir bayram kahvesi içmek ve en önemlisi kahvenin yanında sunduğumuz lezzetli ikramlıklarla bayram ruhunu yeniden yaşayalım dedik.

Kahvenin yanına hazırlayacağınız ikramlıkları, modern bir dokunuş ekleyerek hem hızlı hem de pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bunun için tariflerimize göz atmanız gerekecek! 👇

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Kenarları çıtır, içi yumuşacık: Orman Meyveli Pankek

Kenarları çıtır, içi yumuşacık: Orman Meyveli Pankek

Daha önce Airfryer'da pankek yapmadıysan bu tatlı tarifi tam sana göre diyebiliriz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

- 2  orta boy yumurta

- 100 mililitre süt

- 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

- 50 gram un

- 30 gram şeker

- 1 tutam tuz

- 20 gram tereyağı

- 100 gram donmuş kırmızı meyve

Yapılışı:

1. Donmuş meyveler hariç tüm malzemeleri bir kaba alalım ve karıştıralım.

2. Tereyağını küpler halinde kesip Philips Çift Hazneli airfryer'ın sağ haznesine koyalım ve 200 derecede 3 dakika ısıtalım.

3. Ardından karışımı hazneye döküp üzerine donmuş meyveleri ekleyerek 200 derecede 10 dakika pişirelim.

4. Piştikten hemen sonra bal veya pudra şekeri ile servis edelim.

Afiyet olsun!

Kahveye çok yakışır: Tarçınlı Cupcake

Kahveye çok yakışır: Tarçınlı Cupcake

Bayram kahvesinin yanında minik ve ağız tatlandıran bir tarif hazırladık! Misafirler tarifini isterse bir sır olduğunu söyleyin. 😉

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

-2 yumurta

-1 çay bardağı şeker

-1  çay bardağı süt

-1  çay bardağı sıvıyağ

-3  çay bardağı un

-1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

-2 çay kaşığı tarçın

-Ceviz, fındık, badem

Yapılışı:

1. Şeker ve yumurtayı iyice bir kapta çırpalım.

2. Tarçın, ceviz, fındık ve badem dışındaki tüm malzemeleri ekleyelim.

3. Karışımın içine tercihinize göre ceviz, fındık, badem veya hepsini ekleyelim. Güzelce karıştıralım.

4. Ardından tarçını ekleyip homojen bir kıvam elde edelim.

5. Cupcake kalıplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a alıp 15 dakikada 180 derecede pişirelim.

Servise hazır. Afiyet olsun!

Parmak ısırtır: Kahveli Brownie

Parmak ısırtır: Kahveli Brownie

Kahvenin tadına doymak bilmeyenler için kahveli brownie tarifi hazırladık. Kafein ihtiyacınızı kısa bir sürede hazırlayacağız tatlıdan bile karşılayabilirsiniz!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

- 120 gram tereyağı

- 120 gram bitter çikolata

- 150 gram esmer şeker

- 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

- 1 shot double espresso (Alternatif olarak granül kahveyi sıcak suda az miktarda eritebilirsiniz)

- 1 yumurta

- 100 gram un

- 20 gram kakao

- 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tereyağını altın rengi alana kadar eritelim. 

2. Erimiş tereyağını bir kaseye alıp esmer şeker ve biraz çikolata ekleyerek iyice karıştıralım.

3. Ardından vanilya ekstraktı, kahve ve yumurta ekleyelim.

4. Çırptıktan sonra içine un, kakao, çikolata ve bir tutam tuz ekleyelim.

5. Karışımı önceden yağladığımız kek kalıbına döküp kalıbı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyalım. 170 derecede 23 dakika pişirelim.

6. Brownie piştikten sonra çıkarıp 15 dakika dinlendirelim.

Afiyet olsun!

Yapımı çok kolay: Sufle

Yapımı çok kolay: Sufle

Eğer misafirleriniz aniden geldiyse ya da kendiniz için tatlı yapmaya çok vaktiniz yoksa, kurtarıcı bir tarif ile geldik!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 175 derece

Malzemeler:

- 1 yumurta

- 1 çay bardağı şeker

- 1 tutam un

- 1 paket kabartma tozu

- 10 gr bitter çikolata

- Çikolatalı fındık kreması

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve şekeri çırpalım.

2. Diğer malzemeleri bu karışıma ekleyelim.

3. Ardından sufle kaplarına birer tatlı kaşığı çikolatalı fındık kreması ekleyip kapları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alalım ve 15 dakika boyunca 175 derecede pişirelim.

Afiyet olsun!

Şekeri fazla kaçırmak istemeyenlere: Yaban Mersinli ve Yulaflı Kurabiye

Şekeri fazla kaçırmak istemeyenlere: Yaban Mersinli ve Yulaflı Kurabiye

Bayramda şekeri fazla kaçırmamak ve yediğinize dikkat etmek istiyorsanız sağlıklı bir ikramlık tarifi hazırladık.

Hazırlama süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

- 110 gram yulaf ezmesi

- 50 gram file badem

- 50 gram yaban mersini

- 60 gram elma konsantresi

- 40 gram tereyağ

- 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tereyağını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alıp 3 dakikada 160 derecede eritelim.

2. Ardından yulaf ezmesini bademle karıştıralım.

3. Sonrasında yaban mersini, elma konsantresi, tuz ve erittiğimiz tereyağını da ekleyip karıştıralım.

4. Elde ettiğimiz hamuru kurabiye boyutunda yuvarlayıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine koyup 160 derecede 16 dakika boyunca pişirelim.

Afiyet olsun!

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Hemen bitireceğinize eminiz: Cevizli ve Tarçınlı Elmalı Kurabiye

Hemen bitireceğinize eminiz: Cevizli ve Tarçınlı Elmalı Kurabiye

Rafine şeker olmadan tatlı olur mu? Bu tarifle olabiliyor!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160°C

Malzemeler:

- 1 elma (küp doğranmış)

- 100 gram yulaf ezmesi

- 50 gram ceviz (dövülmüş)

- 40 gram tereyağ

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 2 yemek kaşığı bal

- Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Tereyağını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesinde 3 dakika boyunca eritelim.

2. Doğradığımız elmayı yulaf ezmesini, cevizleri, tarçını, balı ve tuzu ekleyip karıştıralım.

3. Elde ettiğimiz karışımdan küçük toplar yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirelim.

4. 160°C’de 15 dakika pişirelim.

Afiyet olsun!

Rafine şekersiz tariflere devam: Çikolatalı Muzlu Mini Krep

Rafine şekersiz tariflere devam: Çikolatalı Muzlu Mini Krep

En güzel ikramları hazırlamanız için canla başla çalışıyoruz. Bu da çalışmalarımızdan lezzetli bir örnek!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:-

 1 adet olgun muz

- 1 yemek kaşığı kakao

- 1 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı süt

- 1/2 su bardağı un

- 1 yumurta

Yapılışı:

1. Muzu ezin ve üzerine kakao, bal, süt, un ve yumurtayı ekleyip karıştırın.

2. Karışımı geniş bir silikon kaba alıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyarak 10 dakika boyunca 160 derecede pişirelim.

3. Hamur bitene kadar krepleri pişirelim. Pişen krepleri tabağa alıp arasına muz koyarak saralım.

Afiyet olsun!

Şipşak hazırlanır: Ballı Kızarmış Ekmek

Şipşak hazırlanır: Ballı Kızarmış Ekmek

Tost ekmekleriniz varsa kenarlarını kesip bir tatlıya dönüştürebilirsiniz. Üstelik kimse ekmek olduğunu anlamayacak!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

- 4 dilim beyaz sandviç ekmeği

- 80 gram yumuşatılmış tereyağ

- 80 gram esmer şeker

- 40 gram bal

Yapılışı:

1. Sandviç ekmeklerinin çok kalın olmamasına dikkat edin. Kıtır sevmezseniz kenarlarını kesebilirsiniz.

2. Bütün malzemeleri bir kapta karıştıralım ve ekmek dilimlerinin her yerine iyice sürelim.

3. Ekmek dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirip 9 dakika boyunca 160 derecede pişirelim. Ardından ters çevirip aynı süre ve ısıda diğer tarafını da pişirelim.

4. Dilerseniz üzerini dondurma ve bal ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Yapması kolay, yemesi şahane: Ballı Cevizli Armut

Yapması kolay, yemesi şahane: Ballı Cevizli Armut

Sofralarınızdan meyveyi eksik etmeyin. Bu meyveler Philips Çift Hazneli Airfryer ile pişirilmiş olsa bile!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

- 2 armut

- 2 tutam öğütülmüş tarçın

- 1 çay kaşığı bal

- 40 gram ceviz

- 4 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

1. Armutları ikiye kesip çekirdeklerini çıkaralım.

2. Cevizleri ezip armutların üzerine koyalım. Ardından bal ve tarçın dökelim.

3. Armutları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alıp belirtilen süre ve ısıda pişirelim.

4. Pişen armutların üzerine bal ve yoğurt karıştırıp dökelim.

Afiyet olsun!

Bisküviye yeni bir yorum getirdik: Kahveli Kakaolu Bisküvi Topları

Bisküviye yeni bir yorum getirdik: Kahveli Kakaolu Bisküvi Topları

Evinizde bisküvi varsa ve değerlendirmek istiyorsanız size şahane bir tarif ile geldik!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

- 100 gram bisküvi (kremasız, ufalanmış)

- 1 yemek kaşığı kakao

- 1 yemek kaşığı instant kahve

- 2 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı süt

- 1/2 su bardağı ceviz (dövülmüş)

Yapılışı:

1. Bisküvileri ufalayalım. Ardından kakao, kahve, bal ve sütü ekleyelim.

2. Karışımdan küçük toplar yapalım ve üzerlerine dövülmüş cevizi serpelim.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine topları ekleyip 5 dakikada 160 derecede pişirelim.

Afiyet olsun!

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Ma Belle
Ma Belle
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