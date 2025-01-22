Yemek Konusunda Ne Kadar Çevrecisin?
Yemek Konusunda Ne Kadar Çevrecisin?
Çevrecilik denince aklımıza sadece güneş enerjisi, ozon tabakası veya fabrika bacalarına takılan filtreler gelmemeli. Mutfakta da çevreci olma şansımız var!
Sonuç olarak hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın kaynaklarını kullanırken savurgan olmamalıyız! Senin de yemek konusunda ne kadar çevreci olduğunu merak ettik ve bir test hazırladık!
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Basit bir soru: Günde kaç kez yemek pişiriyorsun?
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Pişirdiğin yemekleri nasıl muhafaza ettiğini öğrenebilir miyiz?
Mutfak temizliği konusunda ne kadar hassassın peki?
Sence pişirilen bir tencere yemek, dolapta 2 gün bekledikten sonra ne yapılmalı?
Yemek yaparken malzeme ölçülerini nasıl hesaplıyorsun?
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Bulaşıkları nasıl yıkadığını öğrenebilir miyiz?
Dürüst ol: "Ne de olsa evde yenir." deyip fazladan yemek malzemesi aldığın oluyor mu?
Son sorudayız! Sence paketli ürünler mi yoksa evde yapılan ürünler mi daha çok tercih edilmeli?
Sen epey çevreci birine benziyorsun!
Çevrecisin ama bazı şeyleri göz ardı ettiğini söylemeliyiz.
Pek çevreci olduğun söylenemez ama bir yerden başlayabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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