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Yemek
Yemek Konusunda Ne Kadar Çevrecisin?

etiket Yemek Konusunda Ne Kadar Çevrecisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 19:01

Çevrecilik denince aklımıza sadece güneş enerjisi, ozon tabakası veya fabrika bacalarına takılan filtreler gelmemeli. Mutfakta da çevreci olma şansımız var!

Sonuç olarak hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın kaynaklarını kullanırken savurgan olmamalıyız! Senin de yemek konusunda ne kadar çevreci olduğunu merak ettik ve bir test hazırladık!

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Basit bir soru: Günde kaç kez yemek pişiriyorsun?

Pişirdiğin yemekleri nasıl muhafaza ettiğini öğrenebilir miyiz?

Mutfak temizliği konusunda ne kadar hassassın peki?

Sence pişirilen bir tencere yemek, dolapta 2 gün bekledikten sonra ne yapılmalı?

Sence pişirilen bir tencere yemek, dolapta 2 gün bekledikten sonra ne yapılmalı?

Yemek yaparken malzeme ölçülerini nasıl hesaplıyorsun?

Yemek yaparken malzeme ölçülerini nasıl hesaplıyorsun?
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Bulaşıkları nasıl yıkadığını öğrenebilir miyiz?

Dürüst ol: "Ne de olsa evde yenir." deyip fazladan yemek malzemesi aldığın oluyor mu?

Son sorudayız! Sence paketli ürünler mi yoksa evde yapılan ürünler mi daha çok tercih edilmeli?

Sen epey çevreci birine benziyorsun!

Doğal kaynakları koruma ve çevreye duyarlı olma konusunda oldukça bilinçli birisin. Mevsiminde sebze-meyve tüketiyor, mümkün olduğunca yerel ve organik ürünleri tercih ediyorsun. Plastik atıklarını azaltmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek senin için sadece bir alışkanlık değil, bir yaşam biçimi. Bizce bu tutumun çevreye ve geleceğe çok büyük bir katkı sağlıyor. Böyle devam et!

Çevrecisin ama bazı şeyleri göz ardı ettiğini söylemeliyiz.

Çevre dostu alışkanlıkların var ve bunlar gerçekten harika alışkanlıklar! Ancak bazen pratik çözümleri ya da kişisel tercihlerini ön planda tutarak bazı şeyleri gözden kaçırıyor olabilirsin. Mesela hazır yiyecek tüketimini biraz azaltabilir ya da daha fazla yerel üreticiyi destekleyebilirsin. Ufak tefek değişikliklerle hem çevreye olan katkını artırabilir hem de daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimseyebilirsin.

Pek çevreci olduğun söylenemez ama bir yerden başlayabilirsin!

Doğrusunu söylemek gerekirse çevre konusunda biraz daha bilinçli olman gerektiğini söyleyebiliriz. Günlük alışkanlıklarında çevre dostu seçimler yapmaya çok fazla dikkat etmiyor olabilirsin. Ama üzülme. Ufak adımlarla başlayabilirsin. Örneğin mevsiminde sebze-meyve tercih etmek, plastik tüketimini azaltmak ya da geri dönüşüme dikkat etmek gibi. Bu değişiklikler sadece çevreye değil, aynı zamanda bütçene de fayda sağlar. Başlamak için hiç geç değil!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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